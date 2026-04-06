Berta Soler denuncia incremento de la represión contra Damas de Blanco

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Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, denunció un incremento de la represión en Cuba durante el mes de marzo, marcado por hostigamiento sistemático, vigilancia constante y violaciones a la libertad religiosa contra integrantes del movimiento opositor y otros activistas de derechos humanos.
"Continúa el Departamento de Seguridad del Estado violando nuestra libertad religiosa, con hostigamiento, asedio, amenazas de llevarnos a prisión y seguimiento en las calles", denunció Soler a Martí Noticias. No es la primera vez que la activista sufre este tipo de represalias: Soler fue arrestada cuando se dirigía a la primera misa del año, en un episodio que evidenció el patrón de acoso sistemático contra las opositoras.
La líder opositora aseguró que, pese a la represión, “pudimos llegar 53 Damas de Blanco a orar por nuestros seres queridos, por la libertad de todos los presos políticos y por el sufrido pueblo cubano”.
“Vamos de lunes a sábado, hacemos la tentativa… así es que hemos podido llegar a esa cifra”, dijo.
Las restricciones a la práctica religiosa se han convertido en una herramienta habitual de represión. Según reportes previos, ambos sufrieron prisión domiciliaria durante 48 días, una medida que las autoridades cubanas han utilizado reiteradamente para impedir que los activistas participen en actos religiosos y públicos.
En este contexto de creciente presión, el coordinador de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado, Rob Allison, se reunió en La Habana con Berta Soler, en una visita que fue interpretada como un gesto de respaldo internacional a la oposición cubana.
Los datos recabados por organizaciones de derechos humanos confirman la gravedad de la situación. Un informe reciente registró 246 eventos violatorios con 540 incidentes represivos en 45 categorías, lo que refleja la amplitud y sistematicidad de las acciones del régimen contra la sociedad civil.
La represión religiosa no es un fenómeno aislado. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó 873 violaciones a la libertad religiosa en Cuba durante 2025, una cifra que subraya la magnitud del problema y la urgencia de una respuesta de la comunidad internacional.
Preguntas frecuentes sobre la represión en Cuba y las Damas de Blanco
CiberCuba te lo explica:
¿Qué denunció Berta Soler sobre la represión en Cuba?
Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, denunció un incremento de la represión en Cuba durante marzo, destacando el hostigamiento sistemático, vigilancia constante y violaciones a la libertad religiosa contra su movimiento y otros activistas de derechos humanos.
¿Cómo afecta la represión en Cuba a la libertad religiosa?
La represión en Cuba afecta gravemente a la libertad religiosa, con el gobierno utilizando restricciones a la práctica religiosa como herramienta habitual de represión. En 2025, se registraron 873 violaciones a la libertad religiosa, subrayando la magnitud del problema y la urgencia de una respuesta internacional.
¿Cuál ha sido la respuesta internacional a la situación de las Damas de Blanco?
La comunidad internacional ha mostrado su respaldo a las Damas de Blanco y a otros activistas cubanos, con funcionarios estadounidenses como Rob Allison reuniéndose con líderes opositores en Cuba para discutir la situación de derechos humanos y exigir la liberación de presos políticos.
¿Qué acciones específicas ha realizado el régimen cubano contra las Damas de Blanco?
El régimen cubano ha realizado múltiples acciones represivas contra las Damas de Blanco, incluyendo arrestos arbitrarios, imposición de prisión domiciliaria, vigilancia constante y restricción de su libertad de movimiento, especialmente para impedir su asistencia a misas. Estas acciones son parte de un patrón sistemático de represión contra el movimiento opositor.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante la represión del gobierno?
La población cubana, especialmente los grupos opositores y defensores de derechos humanos, continúan denunciando la represión del gobierno a pesar de las constantes amenazas y hostigamientos. Las Damas de Blanco y otros activistas persisten en su lucha pacífica por la libertad y los derechos humanos, a pesar del riesgo personal que enfrentan.
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