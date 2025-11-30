“No podemos permitir otro asesinato”: Damas de Blanco piden salvar la vida de Yosvany Rosell García

Vídeos relacionados:

La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, exigió al régimen cubano la liberación inmediata de Yosvany Rosell García, un preso político que cumple este domingo 39 días en huelga de hambre y cuya vida corre grave peligro en un hospital de Holguín.

En una publicación en Facebook, Soler alertó que el opositor cubano se encuentra en estado crítico, “esposado, encadenado, con fallos renales, mareos y sin diagnóstico médico claro”, tras más de un mes sin ingerir alimentos en protesta por su encarcelamiento.

Captura Facebook / Berta Soler Fdz

“Salvar a Yosvany Rosell García es muy importante. Las Damas de Blanco le exigimos al régimen cubano la libertad de Yosvany. No podemos permitir que este joven padre de tres hijos lo dejen morir como a Boitel, Zapata o Wilman Villar”, escribió Soler.

La activista responsabilizó directamente a las autoridades cubanas por el estado de salud del prisionero político y denunció que se mantiene bajo custodia y sin atención médica especializada.

“Está en manos de los represores, esperando que muera. No podemos permitir otro asesinato más de esta dictadura criminal comunista”, afirmó.

Las Damas de Blanco insistieron en que García es inocente y que su único reclamo es la libertad.

“Él está reclamando algo muy justo, su libertad, porque es inocente. Queremos justicia, libertad inmediata y tratamiento médico especializado”, agregó Soler.

El movimiento opositor recordó los casos de Pedro Luis Boitel, Orlando Zapata Tamayo y Wilman Villar Mendoza, quienes murieron tras huelgas de hambre en prisión durante las últimas décadas, y advirtió que no se puede permitir que la historia se repita.

Por su parte, Mailin Sanchez, esposa de Yosvany Rosell García, publicó un mensaje en Facebook este domingo, confirmando que su esposo lleva 39 días en huelga de hambre y que su estado continúa siendo muy delicado.

Captura Facebook / Mailin Sanchez

Según explicó, el último parte médico indica que pasó la noche sin mejorías, “con la presión bajita, algo muy peligroso en su estado, ya que el día anterior solo aceptó tomarse la presión durante la visita”.

La mujer añadió que el prisionero político “sigue tomando agua” y que su orina “sigue preocupante, aunque haya aclarado un poco, no está normal”.

Con evidente angustia, concluyó su mensaje con una súplica: “Dios mío, ya son 39 días. Protégemelo, líbralo de todo mal. Pon tus manos milagrosas sobre este padre. Está en riesgo de vida”.

El caso de Yosvany Rosell García ha generado creciente preocupación entre activistas de derechos humanos dentro y fuera de la isla, quienes responsabilizan al gobierno cubano por cualquier desenlace fatal derivado de su huelga de hambre y exigen una respuesta inmediata.