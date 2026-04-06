Congresista estadounidense dice que los bebés prematuros corren riesgo por la falta de energía en Cuba y le llueven críticas

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La congresista demócrata Pramila Jayapal publicó este lunes un video en X tras regresar de una visita de cinco días a Cuba, en el que describió su paso por la unidad de cuidados intensivos neonatales de un hospital de maternidad y comparó las sanciones energéticas de la administración Trump con un bombardeo a la infraestructura de la isla.

Jayapal, representante por Washington, viajó junto al congresista Jonathan Jackson (Illinois) durante el receso de la Cámara de Representantes, en lo que constituyó la primera visita presencial documentada de legisladores estadounidenses a Cuba en 2026.

"Lo que más me partió el corazón fue ir al hospital de maternidad y entrar a la unidad de cuidados intensivos neonatales y ver a los bebés de bajo peso al nacer, los bebés prematuros que están en incubadoras", declaró la congresista en el video, parte de declaraciones al medio colaboracionista del régimen cubano Belly of the Beast.

La visita ha levantado críticas en la sociedad civil cubana, quien denuncia el blanqueamiento de esto políticos a las violaciones de derechos humanos del régimen y su instrumentalización del pueblo cubano.

"Estos congresistas demócratas fueron a visitar a Díaz-Canel ¿Pidieron la libertad de este NIÑO preso en Ciego de Ávila? No. La visita fue para lavarle la cara a la dictadura y para decir lo malo que es Trump. Otros más que se prestan para el circo. No olvidaremos quienes están con el pueblo cubano y quienes sirven a los dictadores", dijo el periodista Mario J. Pentón, refiriéndose al reciente encarcelamiento del menor Jonathan Muir.

“¿Hubo un apagón en el hotel donde se hospedó? Probablemente no. ¿Visitó las cárceles o a las familias de los presos políticos? Probablemente no, porque no le interesaba”, criticó, por su parte, el periodista José Raúl Gallego.

En un comunicado oficial, Jayapal y Jackson denunciaron que las restricciones petroleras impuestas por la administración Trump buscaban impedir que una sola gota de petróleo entrara a Cuba, lo que según los legisladores equivalía a atacar directamente la infraestructura civil del país.

Las sanciones energéticas habrían logrado cortar entre el 80% y el 90% de las importaciones de crudo de la isla, agravando una crisis que ya afectaba hospitales, transporte y servicios básicos.

Durante su estancia, los congresistas se reunieron con representantes del régimen cubano. Miguel Díaz-Canel los recibió y aprovechó el encuentro para denunciar el daño criminal del embargo, en una reunión que generó críticas entre activistas y opositores cubanos.