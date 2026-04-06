Kolodkin, presión y contradicciones: ¿Funciona la estrategia energética de EE. UU. para forzar un cambio en Cuba?

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La decisión de Washington de permitir la llegada a Cuba del petrolero ruso Anatoli Kolodkin, en plena ofensiva para asfixiar energéticamente al régimen, ha abierto una pregunta incómoda: si la presión busca debilitar a La Habana y acelerar cambios, ¿por qué tolerar un alivio que Moscú ya vende como victoria y que podría repetirse con un segundo envío?

El contexto es claro. Estados Unidos ha intensificado en los últimos meses la presión sobre el sistema energético cubano, dificultando el acceso a combustible mediante sanciones, restricciones financieras y presión sobre terceros países.

El objetivo no es un bloqueo físico total, sino un estrangulamiento progresivo que limite la capacidad del Estado para sostener la economía y el control interno, al tiempo que aumenta el coste político del inmovilismo y empuja al régimen hacia concesiones o una eventual negociación.

En última instancia, esta presión busca abrir la puerta a cambios económicos y políticos en la isla, incluso si no se plantea públicamente como una estrategia de cambio de régimen.

En ese marco, el caso del Anatoli Kolodkin resulta especialmente revelador. Se trata de un buque sancionado, vinculado a la llamada “flota fantasma” rusa, que transportó unas 100.000 toneladas de crudo —alrededor de 730.000 barriles— hasta Matanzas.

Su llegada, autorizada caso por caso por Washington bajo argumentos humanitarios, introduce una excepción que tensiona el propio diseño de la política estadounidense.

Porque, aunque el envío ofrece apenas unos días de alivio energético en una isla golpeada por apagones y escasez, su impacto político es mucho mayor. Rusia lo ha presentado como una ruptura del “cerco energético”, mientras el régimen cubano lo utiliza como prueba de resistencia. En términos narrativos, La Habana y Moscú ganan.

¿Qué gana entonces Estados Unidos? Desde la lógica de seguridad, la respuesta está en evitar un colapso abrupto. Un desplome total del sistema cubano podría desencadenar una crisis migratoria hacia Florida, inestabilidad regional y un escenario difícil de controlar a apenas 150 kilómetros de sus costas. Permitir un alivio puntual no salva al régimen, pero sí reduce el riesgo de una crisis desbordada.

Además, Washington mantiene la discrecionalidad. No se trata de una apertura estructural, sino de una excepción. La presión general sigue intacta, y el mensaje es que cada envío será evaluado caso por caso.

Sin embargo, los costes son evidentes. Rusia gana espacio simbólico y se reposiciona como actor relevante en el Caribe. El régimen cubano capitaliza la narrativa de resistencia.

Y, sobre todo, se proyecta una imagen de estrategia ambigua, donde lo prohibido y lo permitido parecen depender de decisiones difíciles de anticipar.

El verdadero punto de inflexión puede estar en el siguiente paso. El ministro ruso de Energía, Serguéi Tsivilev, ya ha anunciado un segundo envío. Y ahí la lógica cambia. Un cargamento puede interpretarse como excepción humanitaria; dos empiezan a parecer un canal tolerado.

Si Moscú logra establecer una secuencia de suministros, aunque sea irregular, el equilibrio estratégico se altera.

Esto lleva a la pregunta clave: ¿tiene Estados Unidos alternativas?

En teoría, sí. Washington ya ha autorizado exportaciones de combustible al sector privado cubano y podría explorar mecanismos de ayuda puntual, canalizados a través de actores no adversarios y bajo condiciones estrictas. Eso permitiría aliviar la crisis sin ceder protagonismo a Rusia.

Pero esa opción también tiene costes. Implicaría asumir un papel más visible en el sostenimiento energético de la isla, con riesgos políticos internos y la posibilidad de ser percibido como un salvavidas del propio régimen que intenta presionar.

En el fondo, la estrategia estadounidense se mueve en una tensión constante: presionar sin colapsar, debilitar sin rescatar, contener la influencia rusa sin escalar el conflicto. El caso del Kolodkin no es una anomalía, sino una muestra de ese equilibrio inestable.

La incógnita es cuánto tiempo puede sostenerse. Porque si las excepciones se repiten, dejan de ser excepciones.

Y entonces Washington tendrá que decidir si sigue gestionando la crisis desde la ambigüedad o si redefine su estrategia para no perder la iniciativa en un escenario donde Moscú ya ha demostrado que puede jugar sus cartas.