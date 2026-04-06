"Lo único que yo tenía de comer era un poquito de frijoles": La dura realidad de una anciana enferma y su hijo en Cuba

Una denuncia publicada en Facebook por el usuario Alexis Torriente, dentro del grupo “Barrio de Mulgoba”, ha vuelto a poner rostro a una realidad que golpea a miles de familias cubanas: el abandono de personas vulnerables en medio de la crisis.
El testimonio expone la situación de una anciana enferma que, pese a su condición, sobrevive prácticamente sin apoyo institucional, enfrentando la escasez con lo poco que logra conseguir para alimentarse a ella y a su hijo.
“Lo único que yo tenía de comer era un poquito de frijoles”, relata la mujer en un video difundido junto a la denuncia, dejando ver la precariedad extrema en la que vive.
La escena es aún más desgarradora cuando describe su día a día: improvisa con lo que encuentra, intenta “resolver” con un poco de ajo o cualquier ingrediente que aparezca, y se aferra a la idea de que, al menos, algo caliente puede aliviar el hambre. El arroz, cuando hay, se convierte en el sustento principal.
Más allá de la escasez, el relato revela otro problema profundo: la ausencia de atención por parte de los servicios sociales. La anciana asegura que acudió a la trabajadora social que le corresponde desde el año pasado, pero hasta hoy no ha recibido respuesta.
“Todavía ella me dijo: ‘Yo te aviso, es que eso se demora en bajar’”, cuenta. Y el joven que la graba lanza una frase que resume la desesperanza de muchos: “¿Pero cuánto se demora, cuándo usted muera?" La respuesta de Carmen es aún más categórica: "Cuando yo me muera ya no me hace falta”.
El autor de la denuncia, visiblemente indignado, cuestiona la falta de sensibilidad y la inacción de las autoridades locales. En su publicación, critica directamente a los trabajadores sociales y a las instituciones del municipio Boyeros, señalando que estos casos son conocidos en los barrios, pero no reciben solución.
También denuncia irregularidades en los comedores destinados a personas vulnerables, donde —según afirma— la ayuda se ha convertido en un “negocio”, dejando a quienes más lo necesitan en situación de desamparo.
El testimonio no solo refleja la lucha individual de esta madre, que además enfrenta problemas de salud como una isquemia cerebral, sino que evidencia una crisis más amplia: la de una sociedad donde cada vez más personas mayores dependen de la solidaridad vecinal para sobrevivir.
“Nosotros, el pueblo, podemos salvarnos si aprendemos a mirar para el costado”, escribe Torriente, en un llamado a la empatía y a la acción colectiva ante una realidad que, para muchos, ya no es excepcional, sino cotidiana.
Mientras tanto, la anciana sigue esperando. No una solución definitiva, sino algo tan básico como poder comer.
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 89% de la población cubana vive en extrema pobreza, y ocho de cada diez mayores de 61 años dejan de desayunar, almorzar o cenar por falta de dinero o escasez.
En 2026, el 80% de los cubanos considera que la crisis actual es peor que el Período Especial de los años 90.
Torriente cerró su publicación con una denuncia sin ambigüedades: "El gobierno que castiga a su pueblo con hambre debería ser juzgado, pero lamentablemente en Cuba no hay justicia. Solo el pueblo salva al pueblo".
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Social y Alimentaria en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de los ancianos en Cuba?
Los ancianos en Cuba enfrentan una situación de abandono y escasez extrema, sobreviviendo con muy poco apoyo institucional. Muchos dependen de la solidaridad vecinal para conseguir alimentos y medicinas, ya que el sistema de atención social está colapsado.
¿Qué denuncias se han realizado sobre la atención social en Cuba?
Las denuncias destacan la falta de sensibilidad e inacción de las autoridades locales, criticando que los servicios sociales no están respondiendo a las necesidades de las personas más vulnerables. Hay reportes de irregularidades en los comedores destinados a personas vulnerables y la ayuda se percibe como insuficiente.
¿Cómo afecta la crisis alimentaria a los niños en Cuba?
La crisis alimentaria en Cuba está afectando gravemente a los niños, muchos de los cuales sufren de pobreza alimentaria severa. Hay casos de menores pidiendo comida en las calles y UNICEF reporta que uno de cada diez niños consume apenas dos de los ocho grupos de alimentos esenciales.
¿Qué papel juega el gobierno cubano en la crisis social y alimentaria?
El gobierno cubano está siendo duramente criticado por su falta de acción efectiva frente a la crisis social y alimentaria. Las denuncias reflejan un sentimiento de abandono por parte del Estado, con múltiples llamados a la solidaridad entre ciudadanos ante la ineficacia gubernamental.
¿Cuál es la percepción de la población cubana sobre la crisis actual?
Según datos recientes, el 80% de los cubanos considera que la crisis actual es peor que el Período Especial de los años 90. La población enfrenta escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos, intensificando el sentimiento de desesperanza y descontento hacia el régimen.
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