La primera dama Melania Trump lee "El conejito fugitivo" a niños en la tradicional búsqueda de huevos de Pascua de la Casa Blanca

La primera dama Melania Trump protagonizó uno de los momentos más emotivos del Easter Egg Roll de la Casa Blanca al leyó en voz alta el clásico libro infantil "El conejito fugitivo" a los niños asistentes al evento, celebrado este lunes en el jardín sur de la residencia presidencial.

Fue la 148ª edición de esta tradición, que este año estuvo marcada por un tema patriótico en honor al 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, bajo el lema America250.

Al presentar el libro, Melania lo describió como uno de sus favoritos. "Tengo aquí uno de mis libros favoritos, El conejito fugitivo. Es un clásico. Espero que algunos de ustedes lo conozcan. Y lo voy a leer para ustedes", dijo antes de comenzar la lectura.

Luego leyó en voz alta: "Había una vez un conejito que quería escapar. Entonces le dijo a su madre: 'Me voy a escapar'. Si te escapas, dijo su madre, iré tras de ti. Porque tú eres mi conejito".

"El conejito fugitivo" fue escrito por Margaret Wise Brown e ilustrado por Clement Hurd, y publicado por primera vez en 1942. La obra narra el juego imaginativo entre un conejito que quiere huir y su madre que promete seguirlo siempre, transmitiendo un mensaje de amor maternal incondicional. Nunca ha dejado de estar impreso y es considerado uno de los libros infantiles más queridos de la literatura anglosajona.

El evento reunió entre 30,000 y 50,000 visitantes seleccionados mediante lotería gratuita en Recreation.gov, y ofreció actividades como carrera de huevos, caza de huevos con versión adaptada para niños con necesidades sensoriales, música en vivo, mini golf, una estación de inteligencia artificial patrocinada por Meta, un laboratorio de vuelo y una exhibición de 150 pollitos vivos del Consejo Americano del Huevo.

Cada familia recibió un set conmemorativo de cinco huevos de madera en tonos patrióticos —rojo, blanco, azul, oro y multicolor— con el escudo presidencial y las firmas impresas de Donald Trump y Melania Trump, una tradición iniciada por Nancy Reagan en 1981.

El presidente Trump también tuvo momentos llamativos durante la jornada. Bromeó con los niños diciéndoles que podían vender por $25,000 en eBay sus autógrafos. Cuando un niño lo llamó "el mejor presidente", Trump respondió sin dudar: "Gracias, estoy de acuerdo".

La lectura de Melania es coherente con su historial de promoción de la lectura infantil. En su primer mandato, el 3 de marzo de 2017, realizó su primer acto oficial visitando un hospital pediátrico de Manhattan donde leyó "Oh, the Places You'll Go" de Dr. Seuss a los niños internados. En marzo de 2026, presidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU donde vinculó la educación con la paz internacional, afirmando que "una nación que hace sagrado el aprendizaje protege sus libros, su idioma, su ciencia y sus matemáticas; protege su futuro".

La tradición del Easter Egg Roll en la Casa Blanca data de 1878, cuando el presidente Rutherford B. Hayes abrió los jardines de la residencia presidencial a los niños que querían rodar huevos de Pascua, tras una ley que prohibía hacerlo en el Capitolio. Desde entonces, cada primera dama ha personalizado el evento con su propio sello, y la lectura de Melania este lunes no fue la excepción.