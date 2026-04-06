"Eres el mejor presidente": La respuesta de Trump a un niño que se vuelve viral

Un niño se acercó este lunes al presidente Donald Trump durante el Easter Egg Roll de la Casa Blanca y le dijo: "Donald Trump, eres el mejor presidente". La respuesta del mandatario fue inmediata y sin titubeos: "Gracias, estoy de acuerdo".

El intercambio ocurrió en el South Lawn de la Casa Blanca, durante la 148ª edición de esta tradición celebrada cada Lunes de Pascua, organizada este año por Trump y la primera dama Melania Trump bajo un tema patriótico en honor al 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El video del momento fue publicado en X por el periodista conservador Nick Sortor y se convirtió rápidamente en uno de los clips más comentados del día, con reacciones divididas entre quienes celebraron la espontaneidad del presidente y quienes señalaron su característico estilo directo.

El evento no se limitó al intercambio viral con el menor. Trump también les firmó autógrafos y aprovechó para burlarse del uso del autopen por parte de su predecesor Joe Biden, diciéndoles a los niños que sus firmas podrían valer 25,000 dólares en eBay.

Muchos de los niños aparecieron confundidos ante las críticas de Trump a Biden sobre el autopen, ya que estaban principalmente interesados en obtener autógrafos y volver a la caza de huevos, según reportes del momento.

En un giro ampliamente calificado de surrealista por medios internacionales, Trump también pronunció un discurso sobre la guerra con Irán mientras el Conejo de Pascua permanecía literalmente a su lado en el césped, describiendo el rescate de dos pilotos cuyo avión fue derribado el pasado viernes en territorio iraní.

"No te importa cuando el enemigo es débil, pero ese enemigo es fuerte. No es tan fuerte como hace un mes, puedo decirte. De hecho, en este momento no son fuertes en absoluto, en mi opinión", dijo Trump sobre Irán ante el público familiar reunido en los jardines de la Casa Blanca.

Las actividades del evento incluyeron la tradicional carrera de huevos, cacerías, lecturas de cuentos, juegos interactivos, una estación de creación con inteligencia artificial patrocinada por Meta y una exhibición con 150 pollitos vivos presentada por el American Egg Board.

Cada familia recibió además un huevo conmemorativo oficial con las firmas impresas de Trump y Melania.