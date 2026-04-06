Trump bromea con niños en Pascua: "Vendan mis autógrafos en eBay por $25,000"

El presidente Donald Trump protagonizó un momento de humor este lunes durante la celebración del tradicional Rodada de Huevos de Pascua de la Casa Blanca, cuando les dijo a los niños asistentes que pueden venderlos por $25,000 en eBay esa misma noche.

El evento se celebró en el jardín sur de la Casa Blanca con un tema patriótico en honor al 250 aniversario de Estados Unidos, organizado por Trump y la primera dama Melania Trump para familias con niños de hasta 13 años seleccionadas mediante lotería gratuita.

Mientras firmaba dibujos y papeles para los pequeños, Trump les dijo: "Puedo firmarles autógrafos, y esta noche pueden venderlos por $25,000 en eBay".

El presidente también hizo referencia a una niña llamada Carolina, quien aparentemente no mostró interés en su firma, lo que desató otra broma: "Carolina tiene cero interés en mi autógrafo".

No es la primera vez que Trump hace este tipo de comentario sobre el valor de su firma. En agosto pasado, durante una visita a Louisiana tras el huracán Laura, afirm'o que su autógrafo valía $10,000 en eBay, cifra que este lunes elevó a $25,000.

Uno de los momentos más comentados de la jornada ocurrió cuando un niño se le acercó y le dijo: "Donald Trump, eres el mejor presidente". La respuesta del aludido fue inmediata y sin titubeos: "Gracias, estoy de acuerdo".

El video del intercambio se convirtió rápidamente en uno de los clips más comentados del día, con reacciones divididas entre quienes celebraron la espontaneidad del presidente y quienes señalaron su característico estilo directo.

En el mismo evento, Trump aprovechó para atacar a su predecesor , burlándose del uso del autopen (una máquina que replica firmas automáticamente). "Biden usaba el autopen... era incapaz de firmar su nombre, así que lo seguían con una gran máquina. ¿Saben cómo se llamaba? ¡Un autopen!", dijo ante los niños.

Trump describió la escena con detalle: "No firmaba. Era incapaz de firmar cosas. Entonces lo seguían con una gran máquina, un autopen, y él hacía que el autopen firmara. Tomaba el papel, se lo entregaba a sus asistentes, y lo firmaba con un autopen".

La crítica se enmarca en una controversia política más amplia.

En octubre pasado, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó un informe titulado "La presidencia del autopen de Biden: declive, ilusión y engaño en la Casa Blanca", que alegaba que asesores del expresidente usaron esa máquina para firmar acciones ejecutivas e indultos sin la autorización directa del mandatario.

El Departamento de Justicia abrió una investigación al respecto, aunque indicó que era improbable que Biden enfrentara cargos, dado que el uso del autopen presidencial es considerado ley establecida.

El Rodada de Huevos de Pascua 2026 incluyó cacerías de huevos, lecturas de cuentos, música en vivo y una exhibición de 150 pollitos vivos del Consejo Americano del Huevo.

Se utilizaron aproximadamente 40,000 huevos durante el evento, y las familias recibieron huevos conmemorativos del "Juego Oficial de Huevos de Pascua de la Casa Blanca 2026" con las firmas del presidente y la primera dama.

La tradición del Rodada de Huevos de Pascua data de 1878, cuando el presidente Rutherford B. Hayes organizó el primer evento oficial en la Casa Blanca.