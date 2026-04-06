Trump aparece con el conejo de Pascua en plena tensión con Irán y la imagen se vuelve viral

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La cuenta oficial de la Casa Blanca en X publicó este lunes una fotografía de Donald Trump y el conejo de Pascua de espaldas, saludando desde el balcón del South Portico con el Monumento a Washington al fondo, acompañada únicamente del texto "Icons.".

The White House

La imagen se tomó durante el Easter Egg Roll 2026, la tradicional celebración del Lunes de Pascua en el South Lawn de la Casa Blanca, que este año tuvo un tema patriótico en honor al 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El evento reunió a 40,000 huevos, 150 pollitos vivos del American Egg Board, lecturas de Melania Trump y actividades para familias con niños menores de 13 años seleccionados por lotería gratuita. También asistieron Eric Trump con Laura Trump, y Tiffany Trump con su esposo Michael Boulos.

Lo que convirtió la escena en un momento surrealista fue el contraste: mientras las familias disfrutaban de la festividad, Trump ofreció un discurso sobre la guerra con Irán con el conejo de Pascua literalmente a su lado en el césped sur de la Casa Blanca.

El periodista israelí Eylon Levy publicó el video en X con el comentario: "El presidente de los Estados Unidos se dirige a la nación sobre la República Islámica de Irán, flanqueado por el conejo de Pascua mientras describía operaciones militares. Vivimos en una simulación."

En ese discurso, Trump anunció el rescate de dos tripulantes del F-15E Strike Eagle derribado el tres de abril por la Guardia Revolucionaria Iraní, calificándolo de "milagro de Pascua". Fue la primera aeronave tripulada estadounidense derribada en suelo iraní desde el inicio del conflicto, conocido como Operación Furia Épica, que lleva 37 días en curso.

El segundo tripulante, un coronel y oficial de sistemas de armas, permaneció oculto más de 36 horas en terreno montañoso antes de ser evacuado a Kuwait con heridas leves. La operación de rescate involucró helicópteros HH-60G Pave Hawks, drones MQ-9 Reaper, aeronaves C-130 y apoyo de la CIA e Israel. Dos MC-130J Commando II, valorados en entre 90 y 110 millones de dólares cada uno, fueron destruidos en territorio iraní para evitar su captura.

"Esos dos pilotos fueron increíbles, valientes, y les damos las gracias", dijo Trump durante el acto. También describió a Irán como "territorio muy hostil" y reconoció la capacidad del adversario: "No tan fuerte como hace un mes, puedo decirles".

El contexto bélico que rodeó la celebración familiar no se limitó al rescate. Trump fijó este mismo lunes un ultimátum a Irán hasta las 8 p.m. del martes para reabrir el Estrecho de Ormuz, cerrado desde el cuatro de marzo mediante minas, drones y misiles, dejando varados unos 2,000 barcos con 20,000 marineros y disparando el precio del crudo Brent por encima de los 115 dólares por barril.

"Tienen hasta mañana. Les damos hasta mañana, a las 8 en punto, hora del Este. Y después de eso, no van a tener puentes. No van a tener plantas eléctricas. La Edad de Piedra", advirtió Trump en un video difundido por el Departamento de Estado.

Irán rechazó formalmente este lunes el plan de paz de 15 puntos de Washington, calificándolo de "extremadamente ambicioso e ilógico", y presentó una contrapropuesta de 10 puntos. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, respondió: "La negociación no es en absoluto compatible con ultimátums, crímenes o amenazas de cometer crímenes de guerra".

Entre discursos sobre operaciones militares y amenazas de bombardeos, Trump también encontró un momento para bromear con los niños presentes: "Puedo firmar autógrafos para ustedes, y esta noche pueden venderlos por $25,000 en eBay", les dijo.