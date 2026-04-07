Díaz-Canel dice que hay mucha manipulación mediática y se ha sembrado mucho odio contra la Revolución

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Miguel Díaz-Canel afirmó este martes que Cuba enfrenta una guerra ideológica, cultural y mediática impulsada desde el exterior, en una entrevista concedida al medio estadounidense Newsweek, la primera que el mandatario cubano ofrece a un medio de Estados Unidos desde 2023.

La declaración surgió cuando el periodista Tom O'Connor, redactor sénior de Política Exterior de Newsweek, le preguntó cuánto tiempo podía mantenerse Cuba de forma realista y cuál era su mensaje para los cubanoamericanos que ven este momento como una oportunidad para un cambio de régimen.

En lugar de responder directamente, Díaz-Canel recurrió al argumento de la manipulación informativa: "Hay mucha manipulación mediática y mucha presión. Nos enfrentamos a una guerra ideológica, cultural y mediática. Existe una enorme intoxicación mediática. Se ha sembrado mucho odio, especialmente en las redes digitales".

El gobernante cubano sostuvo además que las reformas que su gobierno dice estar implementando "no se conocen en Estados Unidos, o se niegan, o no se informan", presentando esta supuesta desinformación como parte de una estrategia deliberada para desacreditar a la Revolución.

Esta narrativa no es nueva en el discurso del régimen. En marzo de 2025, Díaz-Canel ya había trazado una distinción entre una "Cuba real" resistente y una "Cuba virtual" dominada por lo que llamó "campaña mediática de descrédito de la revolución, de odio, de calumnia, de mentira y asesinato de reputaciones", en un discurso en la Universidad de La Habana.

Lo que el gobernante cubano describe como "intoxicación mediática" es, en realidad, una crisis ampliamente documentada por organismos internacionales.

La economía cubana se contrajo un 5% en 2025, acumulando una caída superior al 15% desde 2020.

Los apagones afectan al 64% del país, con cortes que en algunas zonas superan las 25 horas diarias. La organización Justicia 11J documenta al menos 760 personas privadas de libertad por razones políticas.

El propio régimen aplica el Decreto Ley 370, que multa a quienes publiquen "información contraria al interés social", y la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada en mayo de 2025, ha intensificado la represión contra periodistas independientes y activistas.

La Sociedad Interamericana de Prensa alertó en febrero sobre la represión sistemática contra los espacios independientes de expresión en Cuba.

La respuesta del secretario de Estado Marco Rubio a las declaraciones de Díaz-Canel fue escueta, según recoge Rubio a las declaraciones de Díaz-Canel fue escueta: "No pienso mucho en lo que tiene que decir".

El régimen ha utilizado sistemáticamente el marco de la "guerra mediática" para deslegitimar las críticas de activistas, periodistas independientes y ciudadanos que documentan la crisis en redes sociales, mientras mantiene a más de 760 presos políticos entre rejas, según los datos más recientes de Justicia 11J.