Giménez critica a demócratas por visitar Cuba y acusa de hipocresía a defensores de la democracia

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El representante republicano Carlos A. Giménez arremetió este lunes contra sus colegas demócratas Pramila Jayapal y Jonathan Jackson por haber viajado a Cuba y reunirse con el dictador Miguel Díaz-Canel, acusándolos de hipocresía por presentarse como defensores de la democracia mientras respaldan a un régimen que calificó de "represivo y brutal".

La visita de Jayapal y Jackson concluyó el domingo y fue la primera reunión presencial documentada de legisladores estadounidenses con Díaz-Canel desde septiembre de 2018.

Giménez, único miembro del Congreso nacido en Cuba, publicó su crítica en X con un mensaje directo: "Esta es la diferencia entre demócratas y republicanos: mientras los demócratas van a Cuba a reunirse con los líderes de una dictadura comunista y antidemocrática, los republicanos apoyan al pueblo en su búsqueda de una Cuba libre y democrática".

El congresista fue aún más contundente al dirigirse personalmente a los dos legisladores: "Como el único miembro del Congreso nacido en Cuba, les digo: vergüenza les debería dar a Jayapal y Jackson por apoyar a este régimen represivo y brutal. Como supuestos defensores de la democracia, su hipocresía no tiene límites".

La visita de cinco días de los dos congresistas, ambos miembros del Caucus Progresista del Congreso, incluyó reuniones con Díaz-Canel, el canciller Bruno Rodríguez y miembros del parlamento cubano, además de familias, líderes religiosos, emprendedores y organizaciones de la sociedad civil.

En un comunicado conjunto del domingo, Jayapal y Jackson calificaron las sanciones energéticas de Trump como un "cruel castigo colectivo" y un "bombardeo económico" de la infraestructura cubana, y exigieron negociaciones inmediatas entre Washington y La Habana, abandonando las "políticas obsoletas de la Guerra Fría".

El contexto de la visita es la crisis energética que atraviesa Cuba tras la Orden Ejecutiva 14380 firmada por Trump el 29 de enero de 2026, que impuso un bloqueo de petróleo a la isla mediante aranceles a países que le suministren crudo.

Esa medida redujo las importaciones cubanas de petróleo entre 80% y 90%, generando apagones que afectaron al 64% del país con cortes de hasta 25 horas diarias.

El 30 de marzo, Trump levantó parcialmente el bloqueo por razones humanitarias, permitiendo la llegada de un petrolero ruso con entre 700,000 y 730,000 barriles al puerto de Matanzas.

Durante la estancia de los congresistas demócratas en la isla, Díaz-Canel liberó a más de 2,000 presos, gesto interpretado como señal de apertura al diálogo con Washington.

Giménez, quien ha respaldado activamente las medidas de presión máxima de la administración Trump contra el régimen cubano, afirmó en febrero de 2026 que estas políticas representan "el comienzo del fin" de la dictadura y que Cuba se acerca a su "momento del Muro de Berlín".

En marzo, el congresista también exigió la libertad de los 1,214 presos políticos confirmados por la organización Prisoners Defenders al cierre de febrero de 2026.