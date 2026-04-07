Díaz-Canel dice buscar diálogo con EE.UU. pero amenaza con guerra de guerrillas si hay ataque militar

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Miguel Díaz-Canel advirtió que Cuba respondería con una campaña de guerrillas ante cualquier ataque militar de Estados Unidos, al tiempo que insistió en que su gobierno busca una salida diplomática, en una entrevista exclusiva concedida a Newsweek en el Palacio Presidencial de La Habana, la primera con un medio estadounidense desde 2023.
Las declaraciones se producen en un contexto de máxima presión: desde enero, la administración Trump bloqueó los envíos de petróleo a Cuba mediante una orden ejecutiva que declaró al régimen cubano amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que ha dejado a millones de cubanos con apagones rotativos de hasta veinte horas diarias, escasez de medicamentos y alza de precios.
"Siempre nos esforzaremos por evitar la guerra. Siempre trabajaremos por la paz. Pero si se produce una agresión militar, contraatacaremos, lucharemos, nos defenderemos", declaró Díaz-Canel, en un tono que recuerda al discurso histórico del régimen ante amenazas externas.
Esta postura llega semanas después de que el propio Donald Trump insinuara que Cuba es la siguiente por cierto pero finjan, en referencia a posibles acciones de su administración en la región.
En medio de la tensión diplomática, los congresistas demócratas Pramila Jayapal y Jonathan Jackson en La Habana se reunieron con Díaz-Canel en una visita que generó controversia en Washington.
El congresista republicano Carlos Giménez acusó a sus colegas de hipocresía por reunirse con el gobierno cubano mientras la isla mantiene presos políticos y restringe libertades fundamentales.
En el plano energético, la crisis de combustible tuvo un breve alivio con la llegada de un petrolero ruso sancionado que atracó en Matanzas el 30 de marzo, en lo que Moscú presentó como una demostración de su capacidad para romper el bloqueo energético impuesto por Washington.
Sobre el presidente Trump, Díaz-Canel fue directo: "No pienso mucho en lo que él tiene que decir", afirmó, descartando las declaraciones del mandatario estadounidense como irrelevantes para la política exterior cubana.
Preguntas Frecuentes sobre la Tensión entre Cuba y Estados Unidos
CiberCuba te lo explica:
¿Qué medidas ha tomado Estados Unidos contra Cuba en 2026?
Estados Unidos ha bloqueado los envíos de petróleo a Cuba mediante una orden ejecutiva firmada por Donald Trump, que declara al régimen cubano como una amenaza para la seguridad nacional. Esta medida ha provocado graves apagones y escasez de recursos en la isla.
¿Cuál es la postura de Miguel Díaz-Canel respecto a un posible ataque militar de Estados Unidos?
Miguel Díaz-Canel ha afirmado que Cuba respondería con una campaña de guerrillas si Estados Unidos lanza un ataque militar. Sin embargo, también ha expresado su deseo de buscar una salida diplomática a las tensiones entre ambos países.
¿Qué impacto ha tenido la crisis energética en Cuba?
La crisis energética ha provocado apagones rotativos de hasta 20 horas diarias, escasez de medicamentos y un aumento en los precios de productos básicos, afectando la calidad de vida de millones de cubanos.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante la situación en Cuba?
Algunos congresistas estadounidenses, como Pramila Jayapal y Jonathan Jackson, han visitado Cuba y criticado las sanciones energéticas de Trump, calificándolas de "cruel castigo colectivo". Por su parte, Díaz-Canel ha buscado apoyo internacional y ha liberado a más de 2,000 presos como gesto hacia el diálogo con Washington.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.