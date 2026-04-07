Díaz-Canel dice buscar diálogo con EE.UU. pero amenaza con guerra de guerrillas si hay ataque militar

Vídeos relacionados:

Miguel Díaz-Canel advirtió que Cuba respondería con una campaña de guerrillas ante cualquier ataque militar de Estados Unidos, al tiempo que insistió en que su gobierno busca una salida diplomática, en una entrevista exclusiva concedida a Newsweek en el Palacio Presidencial de La Habana, la primera con un medio estadounidense desde 2023.

Las declaraciones se producen en un contexto de máxima presión: desde enero, la administración Trump bloqueó los envíos de petróleo a Cuba mediante una orden ejecutiva que declaró al régimen cubano amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que ha dejado a millones de cubanos con apagones rotativos de hasta veinte horas diarias, escasez de medicamentos y alza de precios.

"Siempre nos esforzaremos por evitar la guerra. Siempre trabajaremos por la paz. Pero si se produce una agresión militar, contraatacaremos, lucharemos, nos defenderemos", declaró Díaz-Canel, en un tono que recuerda al discurso histórico del régimen ante amenazas externas.

Esta postura llega semanas después de que el propio Donald Trump insinuara que Cuba es la siguiente por cierto pero finjan, en referencia a posibles acciones de su administración en la región.

En medio de la tensión diplomática, los congresistas demócratas Pramila Jayapal y Jonathan Jackson en La Habana se reunieron con Díaz-Canel en una visita que generó controversia en Washington.

El congresista republicano Carlos Giménez acusó a sus colegas de hipocresía por reunirse con el gobierno cubano mientras la isla mantiene presos políticos y restringe libertades fundamentales.

En el plano energético, la crisis de combustible tuvo un breve alivio con la llegada de un petrolero ruso sancionado que atracó en Matanzas el 30 de marzo, en lo que Moscú presentó como una demostración de su capacidad para romper el bloqueo energético impuesto por Washington.

Sobre el presidente Trump, Díaz-Canel fue directo: "No pienso mucho en lo que él tiene que decir", afirmó, descartando las declaraciones del mandatario estadounidense como irrelevantes para la política exterior cubana.