Sandro Castro: La prensa independiente cubana ha creado un monstruo

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Sandro Castro no es un accidente. Tampoco es un desconocido que un día decidió exhibirse en redes sociales. Tiene linaje, contexto y posición dentro de la Cuba actual.

El "empresario", influencer de moda, "rey de la noche" o "príncipe de las tinieblas" es hijo de Alexis Castro Soto del Valle, uno de los descendientes del dictador Fidel Castro, y creció en el entorno protegido de una élite que durante décadas predicó austeridad mientras vivía al margen de ella.

No ocupa cargos públicos ni tiene responsabilidades políticas visibles. Su lugar es otro: el del heredero sin rendición de cuentas, convertido en personaje gracias a sus payaserías en Instagram.

Pero Sandro Castro tampoco se explica solo por lo que hizo y hace. Se explica, sobre todo, por cómo ha sido contado. La cronología es clara.

Antes de saltar a los medios, Sandro Castro ya asomaba en redes. En mayo de 2019 circuló un primer rastro atribuible al periodista independiente Mario Vallejo, citado después por varios medios, aunque hoy no siempre resulte sencillo verificar de primera mano aquel post original.

El 21 de septiembre de ese año, ya en terreno documental firme, Diario de Cuba publica el primer artículo verificable en un medio independiente: el video donde llena el tanque de su carro y da “gracias a Dios” en medio de una crisis de combustible. Ahí estaba ya el núcleo del personaje: privilegio, desconexión y una exhibición tan natural como provocadora.

CiberCuba entra semanas después, el 2 de noviembre de 2019, con una nota aparentemente menor: Sandro disfrazado de Batman en Halloween. Pero ese movimiento es significativo. El personaje deja de ser solo una anomalía vinculada al apellido Castro y empieza a ser tratado como contenido.

El punto de inflexión llega el 27 de febrero de 2021. El video del Mercedes-Benz —el “juguetico”— fija definitivamente su imagen pública. A partir de ese momento, Sandro deja de depender de un hecho puntual y pasa a convertirse en una narrativa recurrente. No es solo lo que hace, sino lo que representa cada vez que aparece.

Y ahí comienza el verdadero proceso.

Durante los años siguientes, la cobertura de medios independientes cubanos —con CiberCuba a la cabeza en volumen y continuidad— convierte cada gesto en una pieza más de un relato en construcción: fiestas, videos, frases, desplantes, exhibiciones.

No hay un gran acontecimiento detrás de cada titular. Lo que hay es repetición. Pero esa repetición no es neutra. Selecciona, amplifica y enmarca.

Sandro queda fijado, una y otra vez, como símbolo de privilegio en medio de la crisis, como expresión de una élite desconectada del país real, como una burla o provocación constante al cubano de a pie.

En paralelo, otros medios como Diario de Cuba empiezan a introducir una lectura más estructural: ya no solo qué hace Sandro, sino qué significa su existencia dentro del sistema.

Así, casi sin que se note, el personaje cambia de naturaleza. De individuo pasa a categoría. Para cuando llegan los perfiles internacionales, el trabajo ya está hecho.

El País lo presenta como un nieto influencer que encarna las contradicciones del castrismo tardío. El New York Times lo incorpora como símbolo de una Cuba donde el privilegio convive con la escasez. CNN da un paso más y lo sienta frente a la cámara, permitiéndole hablar de política, de economía y del país.

Pero ese salto no crea el fenómeno. Lo confirma.

Sandro Castro no se vuelve relevante porque lo cubra la prensa internacional; la prensa internacional lo cubre porque durante años fue convertido en un personaje reconocible dentro del ecosistema mediático independiente cubano.

Y es en ese punto donde surge la pregunta inevitable: ¿qué es exactamente Sandro Castro?

¿Un outsider que se burla del sistema desde dentro? ¿O una figura funcional a los intereses del régimen y sus élites, tolerada o promovida porque canaliza frustración sin poner en riesgo el poder?

La primera hipótesis lo presenta como un heredero descontrolado, un producto fallido del relato revolucionario que exhibe sin filtros las contradicciones del país.

La segunda lo sitúa como una anomalía útil e instrumento de la Seguridad del Estado: alguien que distrae, que convierte la crítica en espectáculo y que opera con una impunidad imposible para cualquier ciudadano común.

Probablemente no sea completamente ninguna de las dos cosas. Pero tampoco hace falta que lo sea. Porque, desde el punto de vista mediático, el resultado es el mismo. Sandro Castro funciona.

Funciona como símbolo de desigualdad. Funciona como contenido. Funciona como atajo narrativo para explicar una realidad compleja en una sola imagen: un apellido, un cuerpo, una cámara y un país detrás.

Y en ese funcionamiento hay una responsabilidad compartida.

Durante años, la prensa independiente cubana hizo lo correcto al exponer la contradicción que representa Sandro Castro.

Pero en ese proceso también hizo algo más: lo convirtió en un personaje estable, reconocible y exportable. Lo siguió, lo amplificó y lo dotó de una densidad simbólica que hoy excede con mucho sus acciones reales.

No se trata de que los medios hayan inventado a Sandro. Se trata de que lo han fijado. Lo han convertido en una figura que ya no necesita hacer nada extraordinario para seguir siendo noticia.

En un país atravesado por crisis profundas —económicas, sociales, políticas—, ese desplazamiento no es menor. Porque mientras más espacio ocupa un personaje como Sandro Castro, más se reduce el espacio para otras historias que explican mejor lo que está ocurriendo en Cuba.

Por eso el problema no es Sandro. El problema es la proporción.

Sandro Castro no es la historia de Cuba. Es apenas una distorsión amplificada de esa historia. Pero en un ecosistema mediático donde la repetición construye realidad, esa distorsión ha terminado adquiriendo un peso desmedido.

Primero fue una curiosidad. Después, un símbolo. Ahora es un producto exportable. Y el mundo lo consume como si fuera Cuba.

En una dictadura donde millones de cubanos lidian con el hambre, la pobreza, la emigración forzada, la falta de derechos y la asfixia cotidiana, resulta difícil ignorar la desproporción.

Mientras la realidad se fragmenta en historias de apagones, represión y éxodo, un personaje como Sandro Castro ocupa un espacio mediático constante, reiterado, casi inevitable. No es solo lo que muestra, sino lo que desplaza: otras voces, otros conflictos, otras urgencias.

Y ese desplazamiento ocurre en un momento especialmente sensible. Con la presión creciente de Estados Unidos sobre el régimen y la opacidad de las conversaciones que se desarrollan en torno a una posible transición, empieza a asomar una pregunta incómoda: ¿quiénes serán los interlocutores de ese futuro incierto?

En ese escenario, la aparición sostenida de figuras con el apellido Castro —pero con un registro aparentemente más discreto o “normalizado”— deja de ser un detalle menor. Las coberturas de El País, The New York Times o CNN resultan indicadores claros en este sentido.

Sandro Castro, con su mezcla de frivolidad, exposición constante y discurso ambiguo, termina encajando en ese punto ciego: no representa una ruptura, pero tampoco reproduce el lenguaje clásico del poder.

Es, en todo caso, una versión suavizada, desideologizada, casi banal del apellido más macabro de la historia reciente de Cuba. Ahí es donde el fenómeno adquiere otra dimensión.

Porque más allá de lo que Sandro haga o diga, su presencia reiterada en el espacio mediático puede estar contribuyendo —de forma consciente o no— a algo más profundo: el desgaste simbólico del apellido Castro y su posible reintroducción en un escenario de cambio bajo formas más "limpias", menos confrontativas, más asimilables por el "capital", incluso más exportables.

Y entonces la pregunta deja de ser parte de una reflexión mediática para convertirse en una preocupación política. Ya no es solo por qué se habla tanto de Sandro Castro, sino para qué.

Cuba se encuentra ante la encrucijada más importante de su historia y los cubanos tenemos que ver reflejado nuestro drama en medios independientes e internacionales a través de las guanajerías del último de los Castro.