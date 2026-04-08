Un hombre estafa a escuela de Miami-Dade por más de 223,000 dólares: ¿Cómo lo hizo?

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Un hombre identificado como Néstor Olivares fue arrestado y acusado de estafar a la Escuela Católica St. Kevin, en Tamiami, por estafar más de 223,000 dólares por trabajos de construcción que nunca realizó, según informó la Oficina del Alguacil de Miami-Dade.

Olivares -de 50 años y natural Venezuela- operaba bajo el nombre de una empresa llamada Creed Metal y fue contratado en septiembre de 2024 para instalar 13 estructuras de techo de aluminio en la institución educativa, ubicada en 4001 SW 127th Ave., en el suroeste del condado.

Según el informe de arresto -citado por la prensa local- el acusado no cumplió con los términos del acuerdo, dejando de proveer los materiales pactados o realizar el trabajo según lo establecido.

Las autoridades subrayan que no existe evidencia de que la obra haya sido iniciada en ningún momento, pese a que la escuela desembolsó más de 223,000 dólares.

El caso tomó un giro más grave cuando, en febrero de este año, Olivares prometió a la institución un reembolso total para el 25 de ese mes, pero nunca pagó.

En lugar de concretar la devolución, presentó supuestos comprobantes bancarios que, tras ser verificados, resultaron falsos, alegando haber iniciado una transferencia electrónica que nunca ocurrió.

Tras su arresto, Olivares declaró a los investigadores que era incapaz de devolver el monto total de una sola vez.

Las autoridades también determinaron que el acusado no contaba con licencia válida como contratista ni en el estado de Florida ni en el condado de Miami-Dade en el momento de asumir el proyecto.

Olivares fue detenido en su propia casa en Southwest 126th Avenue, situada a aproximadamente media milla de la escuela donde supuestamente debía trabajar.

Enfrenta tres cargos: hurto mayor en primer grado por montos superiores a 100,000 dólares, falsificación de documentos y violación de ordenanza del condado por ejercer contratación sin licencia.

En Florida, operar como contratista sin licencia viola el Capítulo 489 de los Estatutos del estado y puede constituir un delito de tercer grado con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 5,000 dólares.

Cuando el monto robado supera los 100,000 dólares, el cargo de hurto mayor es de primer grado, con penas considerablemente más severas.

La jueza fijó una fianza de 30,150 dólares con la condición de que Olivares demuestre que el dinero proviene de una fuente legítima antes de ser puesto en libertad.

Crece el fraude de contratistas sin licencia en el sur de Florida

El caso de Olivares se inscribe en un patrón documentado de fraudes por contratistas sin licencia en el sur de Florida.

En diciembre de 2025, Carlos Cabrera, de 34 años y residente de Hialeah, fue arrestado por estafar más de 39,000 dólares a una anciana de 85 años por una remodelación que nunca completó.

En marzo de este año, Lazaro Marquetti, de 31 años, fue arrestado también en Hialeah por estafar 11,500 dólares a una mujer de 84 años haciéndose pasar por contratista licenciado.

Al cierre de esta información, Olivares permanecía recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight de Miami-Dade, a la espera de que se resuelva su situación judicial.