Arrestan a falso contratista de Hialeah tras grave estafa a una anciana: Este fue su modus operandi

Una mujer de unos 85 años fue víctima de una grave estafa en su propia casa tras contratar a un supuesto profesional de remodelaciones.

Carlos Cabrera, un hombre de 34 años residente en Hialeah, fue arrestado por cobrar más de 39,000 dólares, desmantelar por completo la cocina de la víctima y luego abandonar la obra sin terminar, según informó la prensa local citando como fuente el informe policial.

El acusado no contaba con licencia para ejercer como contratista y enfrenta cargos por hurto mayor, explotación de una persona de edad avanzada y contratación sin licencia.

La promesa de una remodelación

De acuerdo con el informe de arresto, en febrero de 2023 Cabrera -cuya nacionalidad de origen no ha trascendido- firmó un contrato para remodelar la cocina y el baño de una vivienda ubicada en Miami Springs.

La víctima, una mujer de la tercera edad, confió en que se trataba de un trabajador calificado y accedió a realizar pagos adelantados para iniciar el proyecto.

Durante ese año, Cabrera recibió tres cheques por valor de 28,846 dólares; otro por 5,850 y un tercero de 4,680, para un total de 39,376 dólares, según consta en los documentos judiciales.

Con el dinero en mano, comenzó a trabajar en la vivienda, aunque solo de forma parcial.

“Desmanteló por completo la cocina”

Lo que siguió fue devastador. Según el reporte policial, Cabrera desmanteló por completo la cocina de la vivienda, retirando muebles y dejando el área totalmente inutilizable.

La última vez que realizó algún trabajo fue el 27 de abril de 2023.

Después de esa fecha no volvió a presentarse, cortó toda comunicación con la propietaria y dejó a la mujer con una cocina “inservible”, tal como describe el informe.

Para una persona de su edad, la situación supuso no solo una pérdida económica considerable, sino una afectación directa a su vida diaria.

El abandono y la denuncia

Ante la falta de respuestas, la víctima decidió acudir a las autoridades y presentó una queja formal ante el Departamento de Regulación Comercial y Profesional.

La investigación confirmó sus sospechas: Carlos Cabrera estaba operando como contratista sin licencia, un delito que se agrava cuando la persona afectada es un adulto mayor.

Los investigadores concluyeron que el acusado recibió el dinero, inició la obra de manera limitada y luego la abandonó deliberadamente, dejando a la anciana sin uno de los espacios más esenciales de su hogar.

Un historial que agrava el caso

El arresto de Cabrera ocurrió este miércoles, cuando fue trasladado a la cárcel del condado Miami-Dade.

Los registros judiciales revelan un elemento especialmente preocupante: el acusado se encontraba en libertad bajo fianza por otro caso similar ocurrido este mismo año, también relacionado con hurto mayor y trabajos sin licencia.

Durante su comparecencia ante el tribunal de fianzas el jueves, la fiscalía subrayó la vulnerabilidad de la víctima, señalando que tenía alrededor de 85 años cuando fue estafada, un factor clave para sustentar el cargo de explotación de una persona de edad avanzada.

La fianza de Cabrera fue fijada en 3,500 dólares. Al cierre de está nota, el acusado ya no consta en los registros carcelarios.