EE.UU. asegura haber cumplido "todos los objetivos" en la ofensiva contra Irán

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró este miércoles que la ofensiva militar conjunta entre Washington y Tel Aviv contra Irán cumplió cada uno de los objetivos trazados desde el primer día, en tiempo y en forma.

Las declaraciones se producen horas después de que una ola de más de 800 ataques ejecutada en la noche del martes completara, según Hegseth, la destrucción de la base industrial de defensa iraní, considerada el pilar central de la misión.

"Junto con nuestros socios israelíes, las fuerzas armadas de Estados Unidos alcanzaron cada uno de los objetivos, según el plan, en el tiempo previsto, exactamente como fue trazado desde el primer día", afirmó el secretario de Defensa.

Hegseth enumeró los resultados de la Operación Furia Épica, lanzada el 28 de febrero de 2026: la marina iraní hundida en su totalidad —fragatas, portadrones, submarinos y minadores—, la fuerza aérea "eliminada" y el sistema de defensa antiaérea destruido.

"Ya no tenemos un sistema de defensa aérea. Somos dueños de su espacio aéreo", señaló, en referencia a la capacidad operativa que Estados Unidos mantiene sobre territorio iraní.

El programa de misiles de Irán quedó, según Hegseth, "funcionalmente destruido": lanzadores, instalaciones de producción y arsenales existentes fueron "diezmados y vaciados".

El funcionario destacó además que Irán disparó "cientos y cientos" de misiles y drones suicidas contra el portaaviones USS Abraham Lincoln sin lograr acercarse en ningún momento.

"Estaban obsesionados con él y nunca se acercaron siquiera. Cada uno de esos disparos fue derribado fácilmente a millas y millas del Abe Lincoln. Estaban desperdiciando munición en tierra de fantasía", dijo Hegseth.

Sobre la capacidad residual iraní, el secretario advirtió que Teherán aún puede disparar de forma aislada, pero que su mando y control está tan diezmado que no puede coordinar ataques.

"Todavía pueden disparar. Lo sabemos. Su mando y control está tan diezmado que no pueden hablar ni coordinar. Así que aún pueden disparar aquí y allá, pero eso sería muy, muy imprudente", señaló.

Hegseth subrayó que Irán ya no tiene capacidad de reconstruir su arsenal: "Ya no pueden construir misiles, cohetes, lanzadores ni drones. Sus fábricas han sido arrasadas hasta los cimientos, retrocedidas de manera histórica".

A lo largo de la operación, que duró aproximadamente 39 días, se atacaron más de 5,000 objetivos, incluyendo instalaciones nucleares en Natanz, Isfahán y Fordow, así como cuarteles de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El mismo miércoles, horas después de las declaraciones de Hegseth, el presidente Donald Trump Trump anunció un alto al fuego bilateral de dos semanas, condicionado a la reapertura completa e inmediata del Estrecho de Ormuz, que Irán había cerrado el 4 de marzo de 2026, colapsando el 97% del tráfico naval y disparando los precios del petróleo a nivel global.

El acuerdo fue mediado por Pakistán, a través del primer ministro Shehbaz Sharif, e Irán confirmó la reapertura del estrecho y anunció negociaciones en Islamabad a partir del jueves 10 de abril.