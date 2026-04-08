Revelan cómo el líder supremo de Irán cedió ante el ultimátum de Trump

Vídeos relacionados:

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, dio un giro inesperado en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos al autorizar a sus negociadores a avanzar hacia un acuerdo, justo cuando el presidente Donald Trump intensificaba sus amenazas públicas de aniquilación total.

La decisión marcó un punto de inflexión en un conflicto que, hasta ese momento, parecía encaminado a una confrontación militar de gran escala en Oriente Medio.

Funcionarios de Estados Unidos e Israel confirmaron a Axios que el cambio de postura ocurrió el lunes, cuando Khamenei instruyó por primera vez desde el inicio de la guerra a explorar una salida diplomática.

Mientras Trump elevaba el tono de sus advertencias, en paralelo se desarrollaba un intenso esfuerzo diplomático entre bastidores que terminó derivando en un alto el fuego provisional.

Durante esas horas críticas, el Pentágono preparaba una campaña de bombardeos masivos contra infraestructura iraní, mientras aliados regionales se alistaban para una posible represalia sin precedentes.

La incertidumbre era total. “No teníamos ni idea de lo que iba a pasar. Fue una locura”, reconoció un funcionario de defensa estadounidense. Las negociaciones fueron descritas como caóticas.

El enviado especial Steve Witkoff rechazó inicialmente la propuesta iraní, calificándola de “catástrofe”. Sin embargo, mediadores de Pakistán, junto con diplomáticos de Egipto y Turquía, lograron reencauzar el diálogo. Para la noche del lunes, ya existía una propuesta concreta de alto el fuego por dos semanas.

Khamenei, operando bajo estrictas medidas de seguridad y comunicándose mediante mensajeros, desempeñó un papel decisivo. Su aprobación final desbloqueó el acuerdo. Paralelamente, el ministro iraní Abbas Araghchi presionó a la Guardia Revolucionaria para aceptar los términos.

El martes, pese a nuevas amenazas de Trump, las partes convergieron en el pacto. En cuestión de horas, se anunció el alto el fuego, evitando una guerra de consecuencias imprevisibles.

El futuro sigue siendo incierto, con profundas diferencias aún sin resolver y el riesgo de que el conflicto se reactive en cualquier momento.