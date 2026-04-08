Revelan cómo el líder supremo de Irán cedió ante el ultimátum de Trump

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El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, dio un giro inesperado en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos al autorizar a sus negociadores a avanzar hacia un acuerdo, justo cuando el presidente Donald Trump intensificaba sus amenazas públicas de aniquilación total.
La decisión marcó un punto de inflexión en un conflicto que, hasta ese momento, parecía encaminado a una confrontación militar de gran escala en Oriente Medio.
Funcionarios de Estados Unidos e Israel confirmaron a Axios que el cambio de postura ocurrió el lunes, cuando Khamenei instruyó por primera vez desde el inicio de la guerra a explorar una salida diplomática.
Mientras Trump elevaba el tono de sus advertencias, en paralelo se desarrollaba un intenso esfuerzo diplomático entre bastidores que terminó derivando en un alto el fuego provisional.
Durante esas horas críticas, el Pentágono preparaba una campaña de bombardeos masivos contra infraestructura iraní, mientras aliados regionales se alistaban para una posible represalia sin precedentes.
La incertidumbre era total. “No teníamos ni idea de lo que iba a pasar. Fue una locura”, reconoció un funcionario de defensa estadounidense. Las negociaciones fueron descritas como caóticas.
El enviado especial Steve Witkoff rechazó inicialmente la propuesta iraní, calificándola de “catástrofe”. Sin embargo, mediadores de Pakistán, junto con diplomáticos de Egipto y Turquía, lograron reencauzar el diálogo. Para la noche del lunes, ya existía una propuesta concreta de alto el fuego por dos semanas.
Khamenei, operando bajo estrictas medidas de seguridad y comunicándose mediante mensajeros, desempeñó un papel decisivo. Su aprobación final desbloqueó el acuerdo. Paralelamente, el ministro iraní Abbas Araghchi presionó a la Guardia Revolucionaria para aceptar los términos.
El martes, pese a nuevas amenazas de Trump, las partes convergieron en el pacto. En cuestión de horas, se anunció el alto el fuego, evitando una guerra de consecuencias imprevisibles.
El futuro sigue siendo incierto, con profundas diferencias aún sin resolver y el riesgo de que el conflicto se reactive en cualquier momento.
Preguntas Frecuentes sobre las Negociaciones entre Irán y Estados Unidos
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el líder supremo de Irán decidió avanzar hacia un acuerdo con Estados Unidos?
El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, instruyó a sus negociadores para avanzar hacia un acuerdo debido a la presión internacional y las amenazas de muerte, especialmente de Israel. Esta decisión señala un "avance decisivo" en las negociaciones, según fuentes citadas por Axios.
¿Qué condiciones impuso Trump para negociar con Irán?
Trump condicionó cualquier negociación a los términos que proponga Teherán. Afirmó que estaría dispuesto a conversar si se cumplen ciertas condiciones, como el fin del enriquecimiento de uranio y el desmantelamiento del programa nuclear iraní.
¿Cuál es la situación actual del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei?
Mojtaba Khamenei resultó herido durante la ofensiva militar del 28 de febrero, lo que ha contribuido a que no aparezca públicamente. Su estado de salud es incierto, con rumores que van desde heridas leves hasta su posible muerte, pero no hay confirmación oficial.
¿Cómo ha respondido Irán a los ataques de Estados Unidos e Israel?
Irán ha lanzado misiles y drones contra países del Golfo en respuesta a los ataques. Ha habido una escalada militar que incluye el cierre del Estrecho de Ormuz, afectando el comercio mundial de petróleo. Irán también ha rechazado repetidamente los ultimátums de Trump.
¿Qué impacto ha tenido la Operación Furia Épica en Irán?
La Operación Furia Épica ha destruido el 90% de la capacidad misilística iraní y ha afectado gravemente a su infraestructura militar. Este ataque conjunto de EE.UU. e Israel ha sido presentado como una ofensiva preventiva para frenar el programa nuclear de Teherán.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.