Conversaciones entre Cuba y Estados Unidos están en fase preliminar, según vicecanciller

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La vicecanciller cubana Josefina Vidal declaró este martes a la agencia AFP que las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos se encuentran en una etapa incipiente y sin estructura formal.

"Estamos en una fase muy preliminar, muy inicial, y todavía no existe una negociación estructurada entre los dos gobiernos", afirmó.

Vidal hizo estas declaraciones durante una manifestación de mujeres en La Habana convocada para denunciar los efectos de las sanciones económicas estadounidenses contra la isla.

La vicecanciller, de 65 años, es una de las principales arquitectas del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en 2015, bajo los gobiernos de Raúl Castro y Barack Obama, y fue señalada como una de las interlocutoras del equipo del Secretario de Estado Marco Rubio en contactos secretos.

El gobierno cubano había confirmado oficialmente el 13 de marzo la existencia de conversaciones con Washington para buscar "soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales".

Ese mismo día comenzó la excarcelación de presos políticos en el marco de un acuerdo mediado por el Vaticano, con al menos 20 liberados en esa fecha.

El 2 de abril, el régimen anunció el indulto de más de 2,000 presos, aunque organizaciones de derechos humanos como Prisoners Defenders confirmaron que ninguno de los beneficiados era preso político.

El contexto en que se producen estas conversaciones es de máxima tensión bilateral.

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, Cuba perdió entre el 80 y el 90% de sus importaciones de crudo, lo que ha agravado una crisis energética con apagones de hasta 25 horas diarias.

Trump firmó además una orden ejecutiva que impone aranceles a cualquier país que suministre petróleo a la isla, aunque la semana pasada Washington permitió el paso de un petrolero ruso con 730,000 barriles de crudo hacia el puerto de Matanzas.

Los congresistas demócratas Pramila Jayapal y Jonathan Jackson, tras una visita de cinco días a Cuba en la que se reunieron con Díaz-Canel el lunes, también describieron la situación como de contactos preliminares entre gobiernos, pero no negociaciones formales.

Vidal contrastó el momento actual con el proceso de 2015, que avanzó con rapidez y voluntad política de ambas partes. "Trabajamos para crear una relación que no estaba exenta de diferencias, pero que no colocaba esas diferencias en el centro", recordó.

A pesar del escenario adverso, la vicecanciller insistió en que "Cuba siempre ha creído en el diálogo" y "no en la confrontación".