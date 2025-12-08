Cuba califica de “absurdas” las acusaciones de narcotráfico y descarta diálogo con EE. UU. sobre eventual salida de Maduro

Vídeos relacionados:

El gobierno cubano rechazó este martes las acusaciones realizadas por el exjefe de Inteligencia Militar de Venezuela, Hugo “El Pollo” Carvajal, quien aseguró que autoridades de la isla habrían participado en operaciones de narcotráfico junto al presidente venezolano Nicolás Maduro.

En una declaración escrita enviada a la agencia AP, La Habana también negó que existieran contactos con funcionarios de Estados Unidos para discutir una supuesta transición en Caracas.

En la misiva, la viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, calificó de “absurdos y falsos” los reportes de prensa que señalan “supuestos contactos entre funcionarios cubanos y del gobierno de los Estados Unidos para abordar asuntos internos que solo competen al gobierno de Venezuela”.

Añadió además que Cuba rechaza los intentos de “manchar su limpio historial de lucha por la paz en América Latina y el Caribe y contra el tráfico de drogas”.

Trump (izq.), Carvajal (centro) y Maduro (derecha)/Collage de X/The White House/Wikimedia/Instagram/Nicolás Maduro

Las acusaciones de Carvajal y su contexto judicial

Las denuncias surgieron tras la difusión de una carta atribuida a Carvajal, quien dirigió la inteligencia militar venezolana y fue diputado de la Asamblea Nacional.

En la misiva, revelada en exclusiva por The Dallas Express, aseguró que existieron envíos deliberados de cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos como parte de una directriz estatal, presentada como una “arma política” diseñada —según él— a partir de una idea proveniente de Cuba y transmitida al fallecido presidente Hugo Chávez.

Carvajal huyó de Venezuela en 2017 y fue detenido en España, desde donde fue extraditado a territorio estadounidense. En junio pasado, se declaró culpable en una corte federal de Manhattan por cuatro cargos penales, incluido narcoterrorismo.

La imputación lo acusa de liderar un cartel integrado por oficiales venezolanos de alto rango, en alianza con grupos guerrilleros colombianos, con el fin de “inundar” Estados Unidos con cocaína.

Una escalada regional que agrava la tensión

Las acusaciones llegan en un momento de creciente tensión en el Caribe, marcado por un amplio despliegue naval de Estados Unidos, que incluye buques, portaaviones y submarinos, así como acciones directas contra embarcaciones sospechosas de contrabando.

A ello se suma la retórica confrontativa del presidente Donald Trump, dirigida tanto contra Maduro como contra el mandatario colombiano Gustavo Petro y el propio gobierno cubano.

Vidal aseguró que “sectores guerreristas estadounidenses recurren a burdas mentiras” para intentar fracturar la unidad del gobierno venezolano frente a lo que describió como una “agresión externa”, y para involucrar a Cuba en la creación de pretextos que justifiquen una acción militar.

La controversia coincidió también con la confirmación de que Maduro y Trump sostuvieron recientemente una conversación telefónica. El líder venezolano dijo que la charla se dio en un “tono de respeto”, mientras Trump reconoció el contacto sin ofrecer detalles, afirmando únicamente que se trató de “una llamada telefónica”.

Cuba se defiende y señala su historial antidrogas

La diplomacia cubana remarcó que el país no es productor de drogas y que mantiene leyes especialmente severas contra el narcotráfico, con penas que llegan a la cadena perpetua.

Sin embargo, reconoce que su ubicación geográfica en el Caribe lo coloca en una ruta frecuente de contrabandistas, condición que —según Vidal— las agencias estadounidenses conocen de primera mano debido a la cooperación bilateral existente en materia antidrogas.

La funcionaria, quien fue clave en el proceso de deshielo entre Cuba y Estados Unidos durante la administración de Barack Obama, destacó que la isla ha mantenido un rol activo en la promoción de la estabilidad regional y lamentó lo que considera intentos de utilizar falsas narrativas para justificar escaladas militares o presiones geopolíticas.