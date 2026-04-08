"Me duele el alma": madre cubana describe a sus hijos creciendo sin luz

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Una madre cubana identificada como Evelyn Perera publicó en redes sociales una imagen y un testimonio que condensa en pocas líneas el drama que viven millones de familias en Cuba: ella y sus dos hijos —un bebé de aproximadamente uno o dos años y un niño de unos ocho a diez años— cenando a la luz de una linterna, con comida cocinada con carbón.

"Mírennos bien. Esta no es una escena de otra época, es la realidad de hoy: mis hijos y yo bajo el resplandor de una linterna, intentando que una cena a oscuras les parezca 'normal' cuando es una falta de respeto a su infancia", escribió Perera en su publicación.

La escena, lejos de ser excepcional, refleja una rutina que se ha instalado en los hogares cubanos tras años de colapso energético.

"Se nos ha vuelto costumbre cocinar con carbón y comer entre sombras asere, como si la vida misma se nos estuviera apagando de a poquito", añadió la madre, quien calificó la situación de "indignante" y denunció que sus hijos aprenden "antes a reconocer el olor del carbón que el alivio de una casa iluminada".

El testimonio de Evelyn Perera llega en un contexto de colapso energético sin precedentes.

El Sistema Electroenergético Nacional de Cuba se derrumbó por completo el 16 de marzo, el sexto apagón total en apenas 18 meses, dejando sin electricidad a toda la isla, recordó el periódico español El País.

Semanas antes, un fallo en la central Antonio Guiteras había dejado sin luz a cerca de siete millones de personas en diez de las 15 provincias del país, incluida La Habana, subrayó el medio citado.

En muchas provincias los cortes superan las veinte horas diarias. En localidades como Consolación del Sur y Marianao se han registrado más de treinta horas consecutivas sin electricidad.

El 8 de diciembre de 2025, el 62% del territorio nacional quedó sin servicio eléctrico, con una afectación máxima de 2,084 megavatios.

Las causas son estructurales: termoeléctricas con más de cuarenta años de antigüedad, falta de diésel y fueloil, y el corte definitivo del suministro de petróleo venezolano desde enero de 2026, cuando llegó el último petrolero de ese país.

Desde entonces, Cuba no ha podido reponer ese combustible.

Ante la falta de electricidad y el racionamiento extremo del gas licuado —muchos hogares solo pueden comprar una bombona al año—, cocinar con carbón se ha convertido en la única alternativa para millones de familias. Un saco de carbón cuesta 1,500 pesos cubanos.

El impacto sobre la infancia es uno de los aspectos más documentados por la sociedad civil cubana en redes sociales. Madres han reportado que sus hijos asistieron a exámenes sin haber dormido una noche entera por la falta de electricidad.

Especialistas advierten que los apagones prolongados generan en los menores ansiedad, irritabilidad, insomnio y una maduración forzada, en un contexto que varios testimonios comparan —y en algunos aspectos superan— con el Período Especial de los años noventa.

"Me duele el alma verlos así, creciendo en la penumbra y heredando una escasez que ellos no buscaron", cerró Evelyn Perera su publicación, con una frase que resume lo que la dictadura cubana ha convertido en normalidad para toda una generación de niños.