"Me duele el alma": madre cubana describe a sus hijos creciendo sin luz

Vídeos relacionados:
Una madre cubana identificada como Evelyn Perera publicó en redes sociales una imagen y un testimonio que condensa en pocas líneas el drama que viven millones de familias en Cuba: ella y sus dos hijos —un bebé de aproximadamente uno o dos años y un niño de unos ocho a diez años— cenando a la luz de una linterna, con comida cocinada con carbón.
"Mírennos bien. Esta no es una escena de otra época, es la realidad de hoy: mis hijos y yo bajo el resplandor de una linterna, intentando que una cena a oscuras les parezca 'normal' cuando es una falta de respeto a su infancia", escribió Perera en su publicación.
La escena, lejos de ser excepcional, refleja una rutina que se ha instalado en los hogares cubanos tras años de colapso energético.
"Se nos ha vuelto costumbre cocinar con carbón y comer entre sombras asere, como si la vida misma se nos estuviera apagando de a poquito", añadió la madre, quien calificó la situación de "indignante" y denunció que sus hijos aprenden "antes a reconocer el olor del carbón que el alivio de una casa iluminada".
El testimonio de Evelyn Perera llega en un contexto de colapso energético sin precedentes.
El Sistema Electroenergético Nacional de Cuba se derrumbó por completo el 16 de marzo, el sexto apagón total en apenas 18 meses, dejando sin electricidad a toda la isla, recordó el periódico español El País.
Semanas antes, un fallo en la central Antonio Guiteras había dejado sin luz a cerca de siete millones de personas en diez de las 15 provincias del país, incluida La Habana, subrayó el medio citado.
En muchas provincias los cortes superan las veinte horas diarias. En localidades como Consolación del Sur y Marianao se han registrado más de treinta horas consecutivas sin electricidad.
El 8 de diciembre de 2025, el 62% del territorio nacional quedó sin servicio eléctrico, con una afectación máxima de 2,084 megavatios.
Las causas son estructurales: termoeléctricas con más de cuarenta años de antigüedad, falta de diésel y fueloil, y el corte definitivo del suministro de petróleo venezolano desde enero de 2026, cuando llegó el último petrolero de ese país.
Desde entonces, Cuba no ha podido reponer ese combustible.
Ante la falta de electricidad y el racionamiento extremo del gas licuado —muchos hogares solo pueden comprar una bombona al año—, cocinar con carbón se ha convertido en la única alternativa para millones de familias. Un saco de carbón cuesta 1,500 pesos cubanos.
El impacto sobre la infancia es uno de los aspectos más documentados por la sociedad civil cubana en redes sociales. Madres han reportado que sus hijos asistieron a exámenes sin haber dormido una noche entera por la falta de electricidad.
Especialistas advierten que los apagones prolongados generan en los menores ansiedad, irritabilidad, insomnio y una maduración forzada, en un contexto que varios testimonios comparan —y en algunos aspectos superan— con el Período Especial de los años noventa.
"Me duele el alma verlos así, creciendo en la penumbra y heredando una escasez que ellos no buscaron", cerró Evelyn Perera su publicación, con una frase que resume lo que la dictadura cubana ha convertido en normalidad para toda una generación de niños.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de los apagones en Cuba?
Cuba está experimentando una crisis energética sin precedentes, con apagones prolongados que superan las veinte horas diarias en muchas provincias. Esto ha afectado gravemente la vida cotidiana de los ciudadanos, quienes han tenido que buscar alternativas para tareas básicas como cocinar y conservar alimentos debido a la falta de electricidad.
¿Cómo están afectando los apagones a los niños en Cuba?
Los apagones prolongados están teniendo un impacto severo en los niños cubanos. Muchos menores sufren ansiedad, irritabilidad e insomnio debido a la falta de electricidad, lo que también afecta su rendimiento escolar. Además, se ven obligados a crecer en un entorno de escasez y precariedad, lo que genera una maduración forzada.
¿Qué alternativas tienen las familias cubanas para cocinar ante la falta de electricidad?
Ante la escasez de electricidad y el racionamiento del gas licuado, cocinar con carbón se ha convertido en la única alternativa para muchas familias cubanas. Sin embargo, esta solución también presenta dificultades, ya que encender el carbón puede ser complicado debido a la falta de medios adecuados.
¿Qué ha provocado la actual crisis energética en Cuba?
La crisis energética en Cuba se debe principalmente a factores estructurales como el deterioro de las plantas termoeléctricas, la falta de diésel y fueloil, y el corte del suministro de petróleo venezolano. Estos problemas han llevado al colapso del Sistema Electroenergético Nacional, causando apagones masivos y prolongados.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.