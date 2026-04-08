Aterriza nueva ayuda desde EE.UU. a Cuba: Así están llegando alimentos y productos básicos sin pasar por el régimen

Llegada a Cuba del tercer vuelo de ayuda humanitaria desde Miami (Imagen de Referencia). Foto © Cáritas Cuba

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En medio de las dificultades cotidianas que enfrentan miles de cubanos, un nuevo gesto de ayuda humanitaria ha llegado al oriente de la isla con destino a algunas de las familias más golpeadas por la escasez.

Un cargamento gestionado por Catholic Relief Services (CRS) fue entregado a Cáritas Cuba en el aeropuerto internacional "Antonio Maceo" de Santiago de Cuba, en un acto que reunió a representantes de la Iglesia y de la organización internacional.

La entrega contó con la presencia de Carmen María Nodal Martínez, directora de Cáritas Cuba, junto a directivos de CRS, entre ellos Jennifer Poidaz, vicepresidenta global de Respuestas Humanitarias, y Joseph Weber, responsable del proyecto.

El donativo incluye 600 kits de alimentos e higiene que serán distribuidos entre familias damnificadas en la diócesis de Holguín-Las Tunas, una de las regiones donde la precariedad económica golpea con mayor fuerza.

Cáritas Cuba describió el nuevo donativo como "un gesto concreto de la caridad cristiana" que "testimonia el amor y servicio de Cristo al contribuir a aliviar las necesidades materiales de quienes más sufren".

Este envío es el más reciente de una cadena de operaciones humanitarias iniciadas tras el paso del huracán Melissa, que azotó el oriente de Cuba como categoría 3 el 29 de octubre de 2025, con vientos de hasta 195 km/h.

La cadena de envíos comenzó el 14 de enero con el primer vuelo al aeropuerto de Holguín, y ha incluido cuatro vuelos de carga, un barco con siete contenedores que llegó al puerto de Santiago de Cuba en febrero, y nuevos envíos aéreos en marzo.

En total, la operación ha beneficiado a unas 6,000 familias —aproximadamente 24,000 personas— en las diócesis orientales de la isla.

Toda la ayuda se distribuye a través de la Iglesia Católica y Cáritas Cuba, evitando deliberadamente la intermediación del régimen cubano.

El Departamento de Estado fue explícito al respecto: "Este método ha demostrado ser muy eficaz para garantizar que el fallido régimen cubano no interfiera ni desvíe la asistencia destinada a la población necesitada".

El gobierno cubano ha criticado este mecanismo, acusando a Washington de "manipulación política" y exigiendo que la ayuda pase por canales estatales.

Jeremy Lewin, alto funcionario de ayuda del Departamento de Estado, respondió sin rodeos: "Tienen miles de millones de dólares, pero no los usan para comprar comida para el cubano de a pie".