Irán amenaza represalias "contundentes" tras derribar dron en espacio aéreo

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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) derribó este miércoles un dron avanzado Hermes 900 de fabricación israelí sobre la zona de Lar, en la provincia de Fars, al sur de Irán, y advirtió que cualquier nueva incursión aérea recibirá una "respuesta decisiva", informó EFE.
El IRGC calificó el derribo como respuesta a una "violación flagrante" del alto el fuego bilateral de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán, que apenas llevaba horas de vigencia tras ser anunciado por el presidente Donald Trump el martes en su red social Truth Social.
La Guardia Revolucionaria fue explícita en su advertencia: la entrada de cualquier aeronave estadounidense o israelí en el espacio aéreo iraní, incluso sin operaciones militares activas, será considerada una violación del acuerdo y provocará una respuesta armada.
El dron Hermes 900 es un vehículo aéreo no tripulado de reconocimiento y ataque fabricado por la empresa israelí Elbit Systems, con capacidad para misiones prolongadas de inteligencia y vigilancia.
Su presencia sobre territorio iraní durante la tregua fue interpretada por el IRGC como una provocación deliberada, lo que pone en evidencia que el alto el fuego no implica el cese de las operaciones de vigilancia israelíes sobre Irán.
El alto el fuego fue condicionado por Trump a la reapertura completa e inmediata del Estrecho de Ormuz, que Irán había cerrado el 4 de marzo bloqueando el 20% del petróleo mundial y dejando varados a 2,000 barcos y 20,000 marineros.
La tregua fue mediada por Pakistán, con apoyo de Egipto y Turquía, y llegó tras cuarenta días de la Operación Furia Épica —lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel—, que destruyó más de 5,000 objetivos iraníes, el 90% de su capacidad misilística y el 95% de sus drones, además de instalaciones nucleares en Natanz, Isfahán y Fordow.
El incidente del dron se produjo en medio de otras tensiones simultáneas: Israel interceptó misiles iraníes sobre Jerusalén y Tel Aviv horas después del anuncio de la tregua, y los Emiratos Árabes Unidos reportaron haber sido blanco de 17 misiles balísticos y 35 drones iraníes desde el inicio del alto el fuego.
En paralelo a la escalada militar, la diplomacia avanza con dificultad.
Irán presentó este miércoles un plan de diez puntos como contraoferta al plan de 15 puntos enviado por Washington a través de Pakistán, que Teherán calificó de "excesiva e inaceptable", subrayó EFE.
Trump aceptó la propuesta iraní como "base viable sobre la cual negociar" y declaró que el acuerdo de paz está en "una etapa muy avanzada".
Las negociaciones formales entre ambas partes están programadas para el próximo jueves.
Preguntas Frecuentes sobre el Conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Irán derribó un dron israelí en su espacio aéreo?
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) derribó el dron Hermes 900 de fabricación israelí porque consideró su presencia una "violación flagrante" del alto el fuego bilateral recién acordado entre Estados Unidos e Irán. Irán interpretó la incursión como una provocación deliberada durante la tregua.
¿Cuál es la importancia del Estrecho de Ormuz en el conflicto?
El Estrecho de Ormuz es un paso marítimo estratégico por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Irán bloqueó el estrecho como respuesta a los ataques de la Operación Furia Épica, afectando gravemente el comercio petrolero global. La reapertura del estrecho es una condición clave en las negociaciones de alto el fuego.
¿Qué condiciones impuso Estados Unidos para el alto al fuego con Irán?
Estados Unidos condicionó el alto al fuego a la "reapertura completa e inmediata" del Estrecho de Ormuz por parte de Irán. El acuerdo también implica negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el fin de las hostilidades en la región.
¿Cómo ha afectado el conflicto a la economía global?
El conflicto ha disparado los precios del petróleo, impactando la economía global al bloquear el 20% del suministro mundial de petróleo que pasa por el Estrecho de Ormuz. La incertidumbre ha provocado fluctuaciones en los precios del crudo, afectando a numerosos países dependientes de importaciones de energía.
¿Qué papel juega Pakistán en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán?
Pakistán ha sido un mediador clave en las negociaciones de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. El primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif y el jefe militar Asim Munir facilitaron el acuerdo de tregua y están involucrados en las conversaciones formales programadas para el 10 de abril.
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