Irán amenaza represalias "contundentes" tras derribar dron en espacio aéreo

Vídeos relacionados:

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) derribó este miércoles un dron avanzado Hermes 900 de fabricación israelí sobre la zona de Lar, en la provincia de Fars, al sur de Irán, y advirtió que cualquier nueva incursión aérea recibirá una "respuesta decisiva", informó EFE.

El IRGC calificó el derribo como respuesta a una "violación flagrante" del alto el fuego bilateral de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán, que apenas llevaba horas de vigencia tras ser anunciado por el presidente Donald Trump el martes en su red social Truth Social.

La Guardia Revolucionaria fue explícita en su advertencia: la entrada de cualquier aeronave estadounidense o israelí en el espacio aéreo iraní, incluso sin operaciones militares activas, será considerada una violación del acuerdo y provocará una respuesta armada.

El dron Hermes 900 es un vehículo aéreo no tripulado de reconocimiento y ataque fabricado por la empresa israelí Elbit Systems, con capacidad para misiones prolongadas de inteligencia y vigilancia.

Su presencia sobre territorio iraní durante la tregua fue interpretada por el IRGC como una provocación deliberada, lo que pone en evidencia que el alto el fuego no implica el cese de las operaciones de vigilancia israelíes sobre Irán.

El alto el fuego fue condicionado por Trump a la reapertura completa e inmediata del Estrecho de Ormuz, que Irán había cerrado el 4 de marzo bloqueando el 20% del petróleo mundial y dejando varados a 2,000 barcos y 20,000 marineros.

La tregua fue mediada por Pakistán, con apoyo de Egipto y Turquía, y llegó tras cuarenta días de la Operación Furia Épica —lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel—, que destruyó más de 5,000 objetivos iraníes, el 90% de su capacidad misilística y el 95% de sus drones, además de instalaciones nucleares en Natanz, Isfahán y Fordow.

El incidente del dron se produjo en medio de otras tensiones simultáneas: Israel interceptó misiles iraníes sobre Jerusalén y Tel Aviv horas después del anuncio de la tregua, y los Emiratos Árabes Unidos reportaron haber sido blanco de 17 misiles balísticos y 35 drones iraníes desde el inicio del alto el fuego.

En paralelo a la escalada militar, la diplomacia avanza con dificultad.

Irán presentó este miércoles un plan de diez puntos como contraoferta al plan de 15 puntos enviado por Washington a través de Pakistán, que Teherán calificó de "excesiva e inaceptable", subrayó EFE.

Trump aceptó la propuesta iraní como "base viable sobre la cual negociar" y declaró que el acuerdo de paz está en "una etapa muy avanzada".

Las negociaciones formales entre ambas partes están programadas para el próximo jueves.