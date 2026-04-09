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Evolución del mercado de divisas en Cuba en las últimas horas: Cae valor de una moneda

Jueves, 9 Abril, 2026 - 08:54

Dólares, euros y pesos cubanos (Imagen de referencia) Foto © CiberCuba

El mercado informal de divisas en Cuba arranca este jueves con una caída del precio de la Moneda Libremente Convertible (MLC).

En las últimas horas, el engendro monetario digital con que opera el régimen cubano en algunas tiendas, cae tres pesos y se sitúa en los 395 CUP.

El dólar, por su parte, se mantiene estable en 520 CUP.

La moneda estadounidense se mantiene sin cambios por quinto día consecutivo, consolidando el nivel alcanzado tras romper la barrera de los 515 CUP la semana pasada.

Evolución de la tasa de cambio

En el caso del euro, retiene por tercer día seguido los 585 CUP que alcanzó el martes.

Tasa de cambio hoy 9/04/2026 - 8:53 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 520 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 585 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 395 CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 9 de abril:

1 USD = 520 CUP.

5 USD = 2,600 CUP.

10 USD = 5,200 CUP.

20 USD = 10,400 CUP.

50 USD = 26,000 CUP.

100 USD = 52,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP): 

5 EUR = 2,925 CUP.

10 EUR = 5,850 CUP.

20 EUR = 11,700 CUP.

50 EUR = 29,250 CUP.

100 EUR = 58,500 CUP.

200 EUR = 117,000 CUP.

500 EUR = 292,500 CUP.

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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

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