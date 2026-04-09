VIRAL: Mezclan aceite de cocina con petróleo para viaje interprovincial en Cuba y las redes estallan

Momento en que vertían aceite como combustible en el camión

Un camión de pasajeros que cubría la ruta de Camagüey a La Habana recurrió este martes a una solución extrema ante la escasez de combustible: verter 30 pomos de aceite de cocina en el tanque del vehículo diésel para mezclarlo con el escaso petróleo que le quedaba y así poder completar el trayecto.

El hecho fue documentado en video y compartido con el medio independiente elTOQUE, que lo publicó en su página de Facebook, donde se viralizó en pocas horas.

La persona que reportó el episodio explicó la lógica detrás de la improvisación con una frase que resume la paradoja energética que vive la isla: "el petróleo está más caro que el aceite".

Cada pomo de aceite cuesta aproximadamente 1,500 pesos cubanos, según se escucha en el audio del video.

El diésel ha llegado a cotizarse en el mercado negro a 4,500 pesos por litro y medio o incluso más, lo que convierte el aceite de cocina en una opción más accesible para los viajeros atrapados en la carretera.

Las imágenes, que muestran cómo se vierte el aceite directamente en el tanque del camión, desataron una avalancha de reacciones en redes sociales, donde el asombro se mezcló con el humor negro, la crítica y la preocupación técnica.

"El camión freidora", ironizó un usuario, mientras otro comentó: "Si yo estoy montado en el camión y veo esto, me bajo antes de que diga el precio del pasaje".

Otros reaccionaron con sarcasmo ante lo inusual de la escena: "Los cocineros de las carreteras", "Pónganle unas papitas para la merienda" o "Deben salir papas fritas por el tubo de escape".

También hubo quienes cuestionaron las consecuencias del experimento.

"No hay sistema de inyección que aguante eso. Solo a un loco se le puede ocurrir esa idea", advirtió un internauta; mientras otro alertó que "eso no es combustible y generará tal cantidad de carbón en los cilindros y pistones que terminará dañando el motor".

Algunos intentaron explicar el fenómeno desde la experiencia: "Lo saben los de la vieja escuela: el petróleo está más costoso que el aceite de cocina; también se usa aceite quemado".

Otro añadió "Para los que no saben: si el motor está en funcionamiento no pasa nada, pero al apagarlo el diésel no se mezcla con el aceite y daña el sistema de inyección. Muy mala idea".

El debate también dejó espacio para el escepticismo y la incredulidad: "Tiene que ser un chiste", escribió un comentarista, mientras otro afirmó: "Eso es mentira, el aceite de cocina no mezcla con el diésel y destruye el sistema de inyección".

No faltaron las lecturas más profundas sobre la realidad del país.

"Estamos vivos de puro milagro. La creatividad del cubano no tiene límites""La necesidad es la madre del ingenio".

El impacto económico del episodio tampoco pasó desapercibido. "

Verán cómo se dispara el precio del aceite de cocina", advirtió un internauta, mientras otro ironizó: "Ya veo el pomo de aceite compitiendo con el petróleo".

En medio del humor, algunos dudaban incluso del desenlace del viaje: "Den el chisme completo: ¿llegó el camión a La Habana?", preguntó un usuario, mientras otro bromeó: "Cuenta la historia que todavía están en Camagüey".

Situación crítica del combustible en Cuba

Camagüey suspendió el transporte interprovincial y las ventas de gasolina en gasolineras estatales desde el 6 de febrero de 2026 por falta de combustible, lo que ha empujado a conductores y pasajeros a soluciones cada vez más desesperadas.

Los pasajes privados en la ruta La Habana-Camagüey han llegado a costar hasta 15,000 pesos.

Esta situación se enmarca en una crisis de transporte más amplia: a finales de 2025, de una flota de 558 ómnibus interprovinciales, solo 219 -el 40% de la flota- se mantenían en servicio.

La escasez de combustible ha disparado además la creatividad desesperada: recientemente se hizo viral el caso de un Fiat Polski adaptado para funcionar con carbón vegetal, otra muestra del ingenio cubano ante la crisis energética.

Más allá de la anécdota viral, el episodio refleja hasta qué punto la crisis energética en Cuba está empujando a la población a soluciones límite, donde el ingenio convive con el riesgo y la precariedad.