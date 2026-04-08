Encuentran embarcación abandonada en Moa y régimen cubano abre plazo para reclamarla

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Autoridades cubanas informaron este martes el hallazgo de un kayak biplaza abandonado en la entrada del Puerto de Moa, provincia Holguín, y abrieron un plazo de 30 días para que su propietario lo reclame.

El anuncio, de la Capitanía del Puerto de Moa, fue publicado por la Dirección de Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior (MININT), casi tres meses después de que la embarcación fuera encontrada el 9 de enero de 2026.

Según la nota oficial, la embarcación es de tipo cayac biplaza, con casco de plástico de color azul, eslora de 4.02 metros, manga de un metro y puntal de 0.30 metros. Como dato identificativo, lleva inscrito el nombre "TRIBE" en la aleta de la banda de babor.

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Las autoridades indicaron que las personas naturales o jurídicas con derechos sobre el bien hallado, interesadas en ejercerlos, deberán acudir a la Capitanía del Puerto de Moa, con domicilio legal en carretera del Puerto S/N municipio Moa, provincia Holguín, en un término que no exceda los 30 días naturales, contados a partir de la publicación de esta nota.

El plazo vence aproximadamente el 7 de mayo de 2026 y quien deseen reclamar la embarcación deberá presentar documentación que acredite legalmente la propiedad o posesión de la misma.

El MININT aclaró que si nadie reclama la embarcación dentro del plazo establecido, el Estado cubano procederá a su confiscación.

El hallazgo de embarcaciones abandonadas en costas y puertos cubanos es un fenómeno recurrente que las Tropas Guardafronteras reportan con regularidad.

Estos casos se asocian habitualmente a intentos de migración irregular por vía marítima, en los que los migrantes suelen abandonar las embarcaciones tras hacer transbordo en altamar o al llegar a su destino.

El municipio de Moa tiene historial de hallazgos similares. En enero de 2022, la misma Capitanía del Puerto de Moa resguardó otra embarcación encontrada a diez millas al este del puerto de Yagrumaje.

En diciembre de 2025, se halló una lancha rápida con motor Yamaha de 175 caballos de fuerza en Cayo Cruz, Camagüey, y en abril de 2025 se encontraron dos embarcaciones abandonadas en costas de Matanzas.

El kayak hallado en Moa, con apenas 4.02 metros de eslora, no está diseñado para travesías de alta mar, lo que refuerza la hipótesis de que fue utilizado en un intento de migración irregular o abandonado tras un transbordo a otra embarcación.