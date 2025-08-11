Gobierno cubano aprueba pagos adicionales a trabajadores estatales con fondos salariales sobrantes

Vídeos relacionados:

El Gobierno de Cuba aprobó este lunes que las entidades estatales con presupuesto propio puedan otorgar pagos adicionales a sus trabajadores utilizando el dinero sobrante del plan de salarios.

La medida, recogida en el Acuerdo 10199 del Consejo de Ministros y publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 45 del 11 de agosto de 2025, tiene como objetivo incentivar la estabilidad de la fuerza laboral y frenar la creciente fuga de personal del sector presupuestado.

Según el texto oficial, los recursos para estos pagos provendrán de inejecuciones del fondo salarial originadas por diversas causas, como el no completamiento de plantillas aprobadas, la existencia de trabajadores en licencia de maternidad, subsidios por enfermedad o licencias sin retribución.

Estos montos, al no haberse utilizado para el salario durante el período, podrán redistribuirse entre el personal activo. El pago adicional se reconocerá como salario a todos los efectos legales, pero no será fijo ni masivo.

Cada unidad presupuestada deberá elaborar un reglamento interno para definir cómo se otorgarán los pagos, qué criterios se aplicarán para priorizar a determinados trabajadores y con qué periodicidad se entregarán.

Este reglamento deberá ser acordado con la organización sindical, discutido en la Asamblea General de Trabajadores e incorporado al Convenio Colectivo de Trabajo.

La norma establece que los montos a distribuir y las cuantías para cada trabajador serán aprobados por el Consejo de Dirección de cada unidad, con la participación del sindicato, y se informarán públicamente a la asamblea laboral.

Entre los criterios a tener en cuenta figuran el alto desempeño, la calificación profesional, la responsabilidad del cargo y las competencias demostradas, precisa el texto publicado por la Gaceta Oficial de Cuba.

No todos los sectores podrán beneficiarse de esta medida. Quedan excluidos los órganos y organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales y unidades que ya cuentan con tratamientos salariales diferenciados, así como el personal docente con sobrecarga de trabajo educativo y los profesionales de la salud que perciben el pago por “máximo esfuerzo”.

Solo podrán recibirlo quienes no disfruten de esos beneficios o aquellos que únicamente perciben el pago adicional por años de servicio, aclara el texto.

Los ministerios, gobernadores e intendentes disponen de 30 días para evaluar el comportamiento de la fuerza laboral, analizar la disponibilidad de recursos y definir las unidades que puedan aplicar la redistribución del fondo salarial.

También deberán establecer lineamientos generales para la elaboración de los reglamentos internos y remitir al Ministerio de Finanzas y Precios informes trimestrales sobre la aplicación y los resultados de la medida.

El acuerdo entró en vigor desde su publicación en la Gaceta Oficial, por lo que las primeras redistribuciones de fondos podrían producirse antes de que termine el presente año fiscal, dependiendo de la disponibilidad en cada entidad.

Recientemente, el régimen cubano reforzó los beneficios para las Fuerzas Armadas, con incentivos económicos y facilidades materiales, mientras otros sectores estratégicos como la salud y la educación continúan enfrentando graves carencias.

Semanas atrás, el gobierno aprobó un incremento en las pensiones para determinados beneficiarios, buscando aliviar la presión económica sobre jubilados y pensionistas en medio del deterioro del poder adquisitivo.

