Cubano responde a Silvio Rodríguez: "Nadie quiere ver a su tierra destruida"

El cubano Alfredito Fominaya publicó un video en Facebook respondiendo directamente al trovador Silvio Rodríguez tras la polémica por su exigencia de un fusil AKM.

El mensaje del joven para Silvio resume el sentir de miles de cubanos: "Nadie quiere ver a su tierra destruida ni bombardeada. Nadie. Lo que queremos y lo que la gente está pidiendo es libertad. Libertad para esta tierra que no aguanta más".

Fominaya no se limitó a rechazar la retórica bélica. En su video apuntó directamente a la contradicción de Silvio: "Escogiste cargar el instrumento equivocado. Preferiste cargar un AKM para perpetuar al que oprime en vez de llevar la guitarra que es lo que sabes usar para inspirar al pueblo."

El joven también defendió el derecho de los cubanos en el exterior a pronunciarse sobre la situación de la isla.

"Hay gente que se ha ido de Cuba, pero carga Cuba en el corazón porque Cuba pesa, Cuba es más grande que la tierra que lleva su nombre. Esos son más cubanos que muchos de los que están aquí que pudieran efectuar un cambio y no lo hacen", dijo.

Uno de los momentos más contundentes del video fue su lectura del momento histórico actual.

"La gente ha saltado la valla del miedo y grita libertad", expresó. En su criterio, la gente en Cuba tiene ahora algo mucho más grande que el miedo, la confianza de que llegará un cambio real. "En 67 años no teníamos la esperanza que hoy tenemos."

La controversia comenzó el 18 de marzo cuando Silvio Rodríguez publicó en su blog personal Segunda Cita la frase "Exijo mi AKM si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio". Era su respuesta a declaraciones del presidente Donald Trump, quien había dicho días antes: "Creo que tendré el honor de tomar a Cuba de alguna forma. Puedo hacer lo que quiera con ella."

El 20 de marzo, en el Día Nacional de la Defensa, el general Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, le entregó a Rodríguez un fusil AKM real y una réplica simbólica en un acto oficial presidido por Miguel Díaz-Canel en la Sala Granma, en reconocimiento a su llamada "disposición patriótica".

El episodio fue interpretado masivamente como propaganda del régimen para desviar la atención de la grave crisis interna: apagones de hasta 20 horas diarias, escasez de alimentos y medicinas, e inflación desbordada.

El opositor cubano José Daniel Ferrer calificó a Silvio Rodríguez de "cobarde", "hipócrita" y "tonto útil". Otro cubano respondió con ironía sobre la polémica, pidiendo que dieran un AKM por la libreta de abastecimiento, para que el pueblo pueda defenderse de los verdaderos opresores.

Silvio Rodríguez, trovador icónico de 79 años, había declarado en octubre de 2025 a la revista Rolling Stone que nunca se había desilusionado del régimen cubano, una postura que ahora, en medio de la peor crisis energética y humanitaria de la isla en décadas, le ha costado una ola de críticas sin precedentes dentro y fuera de Cuba.

Fominaya cerró su mensaje con una frase que sintetiza el reclamo de toda una generación: "Escogiste el lado equivocado. Libertad para Cuba."