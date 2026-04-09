Aumentan más de 770% arrestos de inmigrantes sin antecedentes penales en EE.UU.

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Las redadas ya no son lo que eran. Lo que antes parecía dirigido a criminales peligrosos, hoy está alcanzando a miles de migrantes sin historial delictivo, muchos de ellos con familias, trabajos y vidas construidas en Estados Unidos.

Un nuevo análisis del Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley revela un giro drástico en la política migratoria: las detenciones de inmigrantes sin antecedentes aumentaron un 770% durante el primer año de la actual administración, mientras que los arrestos en la calle se dispararon más de un 1,000%.

El cambio no es menor. Significa que cada vez más personas están siendo detenidas fuera de cárceles o centros penitenciarios, ya sea en sus casas, en tribunales o incluso al acudir a citas migratorias.

El informe también deja al descubierto algo que contradice el discurso oficial. Aunque el gobierno ha defendido estas medidas como una forma de combatir el crimen, los datos muestran que la mayoría de los detenidos no representan una amenaza violenta. De hecho, menos del 14% de los arrestados tenían antecedentes graves, mientras que una gran parte fue detenida únicamente por violaciones migratorias.

En paralelo, el sistema de detención también se está endureciendo. Cada vez hay menos liberaciones bajo fianza y más traslados a centros de detención, lo que dificulta que los migrantes puedan defender sus casos en libertad.

El resultado es un clima de miedo creciente dentro de las comunidades migrantes. Las redadas ya no se concentran en la frontera, sino en el interior del país, donde viven millones de latinos que ahora sienten que pueden ser detenidos en cualquier momento.

Un documento interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) obtenido por CBS News indica que entre el 21 de enero de 2025 y el 31 de enero de 2026, ICE realizó aproximadamente 392,619 arrestos, de los cuales menos del 14% tenían cargos o condenas por delitos violentos.

El porcentaje de detenidos con algún antecedente penal bajó del 72% registrado en el año fiscal 2024 al 60% en el período más reciente, lo que confirma la tendencia hacia arrestos de personas sin historial criminal.

El gobierno de Donald Trump rechaza las conclusiones del informe y acusa a la Universidad de California en Berkeley de mostrar "solo los datos que le interesan". Un portavoz del DHS declaró a NBC News que el 70% de los arrestos de ICE involucran a inmigrantes con antecedentes penales, y que la agencia persigue lo peor de lo peor, incluyendo pandilleros, pedófilos y violadores.

El portavoz añadió que todos los arrestados cometieron un delito federal al entrar al país ilegalmente, argumento que la administración utiliza para justificar las detenciones de personas sin historial criminal previo. El Deportation Data Project subrayó que su análisis utiliza datos brutos de ICE obtenidos directamente mediante litigios, con una metodología completamente transparente.

Un estudio previo de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) ya había documentado que los arrestos de latinos sin historial criminal se sextuplicaron entre febrero y septiembre de 2025 respecto al mismo período de 2024, con un promedio mensual de 6,000 latinos sin antecedentes ingresando a centros de detención, frente a aproximadamente 900 al mes bajo la administración Biden.

Los investigadores de UCLA describieron a estos detenidos como "miembros de la sociedad que se apegan a la ley y contribuyen".