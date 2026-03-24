Trump fija meta migratoria a su nuevo secretario de Seguridad Nacional: Esto dijo en su juramento del cargo

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El presidente Donald Trump lanzó una advertencia directa en materia migratoria durante la toma de posesión del nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin: las deportaciones se intensificarán y serán inmediatas para migrantes con antecedentes penales.

En medio de una crisis interna sin precedentes en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Trump aprovechó la ceremonia en la Casa Blanca para endurecer su discurso y marcar el rumbo que espera de su nuevo funcionario.

“Todo migrante ilegal con historial criminal debe ser deportado inmediatamente”, afirmó el mandatario, subrayando que su administración continuará con lo que calificó como “esfuerzos récord” para expulsar a personas consideradas peligrosas.

El mensaje llega en un momento especialmente delicado. Mullin asume el cargo mientras el DHS permanece sin financiamiento desde febrero, con miles de empleados trabajando sin salario, aeropuertos colapsados y un sistema migratorio bajo fuerte presión política y operativa.

Trump insistió en que la prioridad será sacar del país a quienes representen una amenaza. Según dijo, su gobierno ya ha estado deportando a “niveles récord”, aunque reconoció que aún queda “mucho por hacer”.

El presidente también vinculó el tema migratorio con la seguridad nacional, asegurando que durante la administración anterior ingresaron al país criminales, pandilleros y personas procedentes de prisiones o instituciones psiquiátricas, una narrativa que ha sido central en su discurso político.

En ese contexto, presentó a Mullin como el hombre encargado de reforzar esa línea dura. Lo describió como un aliado clave en los esfuerzos para asegurar la frontera, combatir el crimen migratorio y frenar el tráfico de drogas.

El nuevo secretario, por su parte, trató de proyectar un tono más institucional tras jurar el cargo. Aseguró que su labor será “proteger a todos por igual”, sin importar afiliaciones políticas, y prometió trabajar sin descanso junto a los empleados del DHS, muchos de los cuales llevan semanas sin cobrar salario.

Sin embargo, el contraste entre ambos mensajes refleja el escenario que enfrenta: por un lado, una crisis operativa que afecta a cientos de miles de trabajadores y viajeros; por otro, una presión política para endurecer aún más las medidas migratorias.

Para los migrantes —incluidos miles de cubanos pendientes de procesos o en situación irregular—, las palabras de Trump no pasan desapercibidas. El énfasis en deportaciones inmediatas, especialmente para quienes tengan antecedentes, añade un nuevo nivel de incertidumbre en un sistema ya saturado y en constante cambio.

El rumbo que adopte Mullin en las próximas semanas será clave. Pero el mensaje presidencial ha dejado claro que, al menos desde la Casa Blanca, la prioridad sigue siendo una política migratoria más agresiva y con menos margen de espera.