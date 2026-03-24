Trump fija meta migratoria a su nuevo secretario de Seguridad Nacional: Esto dijo en su juramento del cargo

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El presidente Donald Trump lanzó una advertencia directa en materia migratoria durante la toma de posesión del nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin: las deportaciones se intensificarán y serán inmediatas para migrantes con antecedentes penales.
En medio de una crisis interna sin precedentes en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Trump aprovechó la ceremonia en la Casa Blanca para endurecer su discurso y marcar el rumbo que espera de su nuevo funcionario.
“Todo migrante ilegal con historial criminal debe ser deportado inmediatamente”, afirmó el mandatario, subrayando que su administración continuará con lo que calificó como “esfuerzos récord” para expulsar a personas consideradas peligrosas.
El mensaje llega en un momento especialmente delicado. Mullin asume el cargo mientras el DHS permanece sin financiamiento desde febrero, con miles de empleados trabajando sin salario, aeropuertos colapsados y un sistema migratorio bajo fuerte presión política y operativa.
Trump insistió en que la prioridad será sacar del país a quienes representen una amenaza. Según dijo, su gobierno ya ha estado deportando a “niveles récord”, aunque reconoció que aún queda “mucho por hacer”.
El presidente también vinculó el tema migratorio con la seguridad nacional, asegurando que durante la administración anterior ingresaron al país criminales, pandilleros y personas procedentes de prisiones o instituciones psiquiátricas, una narrativa que ha sido central en su discurso político.
En ese contexto, presentó a Mullin como el hombre encargado de reforzar esa línea dura. Lo describió como un aliado clave en los esfuerzos para asegurar la frontera, combatir el crimen migratorio y frenar el tráfico de drogas.
El nuevo secretario, por su parte, trató de proyectar un tono más institucional tras jurar el cargo. Aseguró que su labor será “proteger a todos por igual”, sin importar afiliaciones políticas, y prometió trabajar sin descanso junto a los empleados del DHS, muchos de los cuales llevan semanas sin cobrar salario.
Sin embargo, el contraste entre ambos mensajes refleja el escenario que enfrenta: por un lado, una crisis operativa que afecta a cientos de miles de trabajadores y viajeros; por otro, una presión política para endurecer aún más las medidas migratorias.
Para los migrantes —incluidos miles de cubanos pendientes de procesos o en situación irregular—, las palabras de Trump no pasan desapercibidas. El énfasis en deportaciones inmediatas, especialmente para quienes tengan antecedentes, añade un nuevo nivel de incertidumbre en un sistema ya saturado y en constante cambio.
El rumbo que adopte Mullin en las próximas semanas será clave. Pero el mensaje presidencial ha dejado claro que, al menos desde la Casa Blanca, la prioridad sigue siendo una política migratoria más agresiva y con menos margen de espera.
Preguntas frecuentes sobre la política migratoria de Donald Trump y el nuevo secretario de Seguridad Nacional
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué cambios se esperan en la política migratoria de Estados Unidos con la llegada de Markwayne Mullin como secretario de Seguridad Nacional?
Se espera un endurecimiento en la política migratoria, con un enfoque en la deportación inmediata de migrantes con antecedentes penales. Donald Trump ha dejado claro que la prioridad es expulsar del país a quienes representen una amenaza, reforzando una política migratoria más agresiva.
¿Cómo afecta la falta de financiamiento al Departamento de Seguridad Nacional (DHS)?
La falta de financiamiento ha provocado que miles de empleados del DHS trabajen sin salario, generando colapsos en aeropuertos y presionando el sistema migratorio. Esta crisis operativa coincide con la presión política para endurecer aún más las medidas migratorias.
¿Qué impacto tienen las declaraciones de Trump sobre los migrantes cubanos en Estados Unidos?
Las declaraciones de Trump sobre deportaciones inmediatas generan incertidumbre y temor entre los migrantes cubanos, especialmente aquellos con procesos pendientes o en situación irregular. La política migratoria más agresiva incrementa la sensación de riesgo y reduce el margen para migrar.
¿Cómo ha respondido el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a las expectativas de su cargo?
Markwayne Mullin ha prometido proteger a todos por igual, sin importar afiliaciones políticas, y trabajar junto a los empleados del DHS. Sin embargo, enfrenta un escenario complicado con una crisis operativa y presión política para implementar medidas migratorias más duras.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.