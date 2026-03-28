Inmigración se desploma en EE.UU. tras política de la administración Trump

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Nuevos datos del Censo de EE.UU. revelan una caída histórica en la inmigración neta al país entre julio de 2024 y julio de 2025, con una reducción del 53,8% que pasó de 2,7 millones de personas a 1,3 millones, resultado directo de las políticas migratorias de la administración Trump.

Señala que el impacto es especialmente pronunciado en comunidades fronterizas y grandes ciudades. En el condado Webb, donde se ubica Laredo, Texas, la inmigración cayó un 95%; en Los Ángeles, un 67%; y en San Diego la población inmigrante pasó de 18,000 a poco más de 6,000 personas.

De 387 áreas metropolitanas del país, 310 registraron un menor crecimiento inmigrante, y ocho de cada 10 condados reportaron una caída respecto a 2024.

En total, cuatro de cada 10 condados —1,270 en todo el país— perdieron población en el período analizado, un 20% más que el año anterior.

California fue uno de los estados más golpeados: perdió 9,500 habitantes netos, con su inmigración neta desplomándose de 361,000 a 109,000 personas.

Florida vio caer su migración interna un 88%, de 183,000 personas en 2023 a 22,517 en 2025.

El descenso ralentizó el crecimiento poblacional nacional al 0,5%, equivalente a 1,8 millones de personas, la tasa más baja desde la pandemia de COVID-19, según los datos del Censo publicados esta semana.

El Instituto Brookings estima que la migración neta pudo haber sido negativa por primera vez en al menos medio siglo, con un rango de entre -10,000 y -295,000 personas en 2025, impulsada por unas 310,000 a 315,000 expulsiones.

Se calcula que cerca de tres millones de inmigrantes abandonaron EE.UU. en 2025: 2,2 millones por autodeportación y 675,000 por expulsiones directas.

Más de un millón de inmigrantes desaparecieron del mercado laboral, afectando sectores como la agricultura, la construcción y los servicios.

En el inicio del año fiscal 2026, entre octubre y diciembre de 2025, se registraron 91,603 encuentros migratorios nacionales, el nivel más bajo jamás reportado, un 25% inferior al récord de 2012.

En la frontera suroeste, las detenciones cayeron a 21,815, un 95% menos que el promedio registrado durante la administración Biden.

La segunda administración Trump, iniciada en enero de 2025, implementó desde el primer día medidas de gran alcance: cierre casi total de la frontera con México, reducción de visas, suspensión de programas humanitarios y operaciones masivas de deportación con el objetivo declarado de un millón de expulsiones anuales.

Expertos prevén que la tendencia continuará. Funcionarios del Censo proyectan que la migración neta caerá aún más, a aproximadamente 321,000 personas para julio de 2026 si las condiciones actuales se mantienen.