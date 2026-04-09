Publica el video de su boda en La Habana y lo que pasó después desató una tormenta en redes

Un video de una boda celebrada en La Habana se convirtió en tema de debate en TikTok tras ser publicado el pasado viernes por el usuario @evienis33arte, conocido como "EVIENIS (ÚNICO) EL ENIGMA", y acumular miles de reacciones divididas entre felicitaciones y comentarios hirientes.

El clip, de un minuto y cuarenta segundos, muestra fragmentos de la ceremonia con diálogos informales entre los presentes y fue etiquetado con los hashtags #boda, #amor y #bodagitana.

En la grabación se escucha a alguien preguntar de dónde es la pareja, a lo que uno de los presentes responde: "De La Habana". Al final del video, entre el bullicio de los asistentes, se escucha una voz que dice simplemente: "Ay soltera", una frase que no pasó desapercibida entre quienes vieron el contenido.

Lo que desató la polémica fue la sección de comentarios, donde usuarios comenzaron a lanzar insinuaciones sobre la existencia de amor real entre los novios. Uno de los mensajes más compartidos rezaba: "Ay señor lo evidente es lo evidente como a veces uno se engaña e ilusiona para después sufrir amargamente". Otro, en tono similar, apuntaba: "Se le nota emocionada... de lejos", dejando entrever dudas sobre la autenticidad de los sentimientos del novio hacia su pareja.

Sin embargo, muchos otros usuarios salieron en defensa de los recién casados y criticaron duramente a quienes dejaron esos mensajes. "Mira que la gente es infeliz y le gusta hacer comentarios destructivos y fuera de lugar", escribió uno de ellos.

Otro internauta reflexionó: "¿Por qué la gente sufre con lo que otros gozan? Muchísimas felicidades". Las felicitaciones también abundaron, con mensajes como "Enhorabuena y muchísimas felicidades" que recordaron que detrás del video hay dos personas celebrando uno de los momentos más importantes de sus vidas.

Mientras la polémica continúa en los comentarios, la pareja habanera sigue siendo el centro de un debate que dice más sobre quienes opinan que sobre los propios protagonistas del enlace.