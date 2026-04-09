Cubana enseña la casa que dice que compró por 1,3 millones de euros: "Parece que estamos allá pero estamos aquí"

La creadora de contenido cubana Chelsea German mostró en TikTok su finca en España, una propiedad que, según ha revelado en su perfil, adquirió por 1,3 millones de euros, y que incluye seis habitaciones, cuatro baños, lago, huerto y animales de granja.
El video, publicado el pasado sábado, recorre cada rincón de la propiedad y documenta la rutina diaria de Chelsea con un sello inconfundiblemente cubano: fregar el suelo con agua abundante.
"Soy cubana y parece que estamos allá pero estamos aquí, porque cubana que se respete para limpiar tira abundante agua mientras que pueda, si está en España, en Brasil o en Uruguay", expresó la creadora en el video, que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.
Esta clase de publicaciones forma parte de una tendencia consolidada entre cubanas en el exterior que comparten su día a día y sus conquistas desde distintos países, conectando con una audiencia que celebra cada logro como propio.
Otras creadoras han seguido un camino similar. Eileen Morales, conocida como La Cubana de TikTok, también ha ganado notoriedad en redes sociales por mostrar su vida en el extranjero con autenticidad y humor.
La exhibición de logros materiales en TikTok, generando debate entre quienes aplauden el esfuerzo de estas mujeres y quienes cuestionan la exposición pública de su patrimonio, se ha convertido en un fenómeno recurrente dentro de la comunidad cubana en la diáspora.
Preguntas frecuentes sobre la tendencia de influencers cubanas mostrando sus propiedades en redes sociales
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué las influencers cubanas muestran sus propiedades en redes sociales?
Las influencers cubanas muestran sus propiedades para compartir sus logros personales y conectar con su audiencia. Esta tendencia permite a las creadoras de contenido documentar su día a día, mostrando cómo han alcanzado sus metas fuera de Cuba, y sirve como inspiración para otros en la diáspora cubana. Además, estas publicaciones generan un debate entre quienes celebran sus éxitos y quienes critican la exposición de su patrimonio.
¿Cuál es el impacto de estas publicaciones en la comunidad cubana en el exterior?
Las publicaciones de influencers cubanas tienen un impacto significativo en la comunidad cubana en el exterior al generar un sentido de orgullo e identificación. Muchos cubanos en la diáspora se ven reflejados en las historias de esfuerzo y éxito de estas mujeres, lo que fomenta un sentimiento de unidad y apoyo mutuo. Al mismo tiempo, estas historias alimentan el debate sobre las decisiones de inversión en propiedades dentro y fuera de Cuba.
¿Qué críticas reciben las influencers cubanas por mostrar sus propiedades?
Las críticas hacia las influencers cubanas se centran en la exposición pública de su patrimonio y la decisión de invertir en Cuba. Algunos usuarios consideran que mostrar propiedades en redes sociales es ostentoso y cuestionan la conveniencia de invertir en un país con un régimen autoritario y una economía inestable. Sin embargo, las influencers suelen defender su derecho a disfrutar de sus logros y a decidir dónde invierten su dinero.
¿Cómo responden las influencers cubanas a las críticas sobre sus inversiones en Cuba?
Las influencers cubanas suelen responder a las críticas con mensajes de orgullo y defensa de sus decisiones personales. Argumentan que cada persona debe invertir su dinero donde se sienta feliz y que sus logros son fruto de su esfuerzo y trabajo. Además, muchas destacan que mantener un vínculo con su país de origen es importante para ellas, a pesar de las dificultades económicas y políticas.
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