Cubana enseña la casa que dice que compró por 1,3 millones de euros: "Parece que estamos allá pero estamos aquí"

La creadora de contenido cubana Chelsea German mostró en TikTok su finca en España, una propiedad que, según ha revelado en su perfil, adquirió por 1,3 millones de euros, y que incluye seis habitaciones, cuatro baños, lago, huerto y animales de granja.

El video, publicado el pasado sábado, recorre cada rincón de la propiedad y documenta la rutina diaria de Chelsea con un sello inconfundiblemente cubano: fregar el suelo con agua abundante.

"Soy cubana y parece que estamos allá pero estamos aquí, porque cubana que se respete para limpiar tira abundante agua mientras que pueda, si está en España, en Brasil o en Uruguay", expresó la creadora en el video, que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

Esta clase de publicaciones forma parte de una tendencia consolidada entre cubanas en el exterior que comparten su día a día y sus conquistas desde distintos países, conectando con una audiencia que celebra cada logro como propio.

Otras creadoras han seguido un camino similar. Eileen Morales, conocida como La Cubana de TikTok, también ha ganado notoriedad en redes sociales por mostrar su vida en el extranjero con autenticidad y humor.

La exhibición de logros materiales en TikTok, generando debate entre quienes aplauden el esfuerzo de estas mujeres y quienes cuestionan la exposición pública de su patrimonio, se ha convertido en un fenómeno recurrente dentro de la comunidad cubana en la diáspora.