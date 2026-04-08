Lo que le pasó a este cubano en España lo dejó loco: "Ahora es culpa de Donald Trump"

Un cubano residente en España se encontró con una sorpresa mayúscula al ir a recoger un paquete en una oficina de Correos: le exigieron rellenar una cantidad de formularios que no esperaba, y cuando preguntó el motivo, la empleada le respondió que era "por culpa de Donald Trump".
El hombre, identificado en TikTok como @viniloflow, publicó el pasado domingo un video de 22 segundos en el que narra la experiencia con incredulidad y humor, y que acumula más de 40,000 vistas.
"Vine aquí a correo porque yo mandé a comprar una cosa y resulta que ahora hay que rellenar una pila de papel", relata en el video. "Le digo a la chica: oye, ¿por qué tanto enredo ahora para comprar las cosas por internet? Dice que por culpa de Donald Trump".
La reacción del cubano no se hizo esperar: "Ya en España le están echando la culpa a Donald Trump. Dime algo, ¿cómo está esta gente?"
Lo que más le llamó la atención fue la comparación que él mismo trazó de inmediato con los sistemas que conoce de primera mano. "El socialismo está llegando aquí. No, con socialismo no: el comunismo. Esto ahorita es otra dictadura más. Dios santo, Dios", concluye en el clip.
Detrás de la anécdota hay una explicación concreta. La administración Trump firmó la Orden Ejecutiva 14324 el 30 de julio de 2025, eliminando la exención arancelaria conocida como "de minimis", que permitía que paquetes con valor igual o inferior a 800 dólares entraran a Estados Unidos sin pagar aranceles ni pasar por trámites aduaneros complejos.
La medida entró en vigor el 29 de agosto de 2025 y obligó a Correos España a suspender temporalmente los envíos a Estados Unidos desde el 25 de agosto de ese año.
Correos reanudó el servicio el tres de octubre de 2025, tras adaptar sus sistemas tecnológicos, convirtiéndose en uno de los primeros operadores postales del mundo en reactivar los envíos.
Desde entonces, todos los paquetes con destino a Estados Unidos requieren declaración aduanera formal, datos ampliados del remitente, códigos arancelarios y el pago de aranceles en origen, que varían entre el 10% y el 50% según el país y el tipo de producto.
Más de 30 países europeos, entre ellos Alemania, pausaron sus envíos a Estados Unidos por falta de preparación para los nuevos requisitos.
A esto se suma que la Unión Europea ha implementado sus propios cambios: el sistema H1 se hizo obligatorio desde el 15 de octubre de 2025, el sistema CATCH desde el 10 de enero de 2026, y está previsto un arancel de tres euros por paquete pequeño importado de plataformas como Temu o Shein a partir del uno de julio de 2026.
Para los cubanos en España —comunidad estimada en torno a 200,000 personas—, acostumbrados a comparar cualquier exceso burocrático con los sistemas de Cuba o Venezuela, la situación resulta especialmente llamativa, y la reacción del hombre del video lo resume con precisión: "Dime algo, ¿cómo está esta gente?"
Preguntas Frecuentes sobre la Situación de Envíos y la Política de Donald Trump hacia Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Correos de España exige más formularios para enviar paquetes?
La exigencia de más formularios se debe a la eliminación de la exención arancelaria "de minimis" por parte de la administración Trump, que obliga a realizar trámites aduaneros más complejos. Desde el 29 de agosto de 2025, todos los paquetes con destino a Estados Unidos requieren declaración aduanera formal.
¿Cómo afecta la política de Donald Trump a los envíos de paquetes desde Europa?
La política de Donald Trump ha llevado a la suspensión temporal de envíos desde países europeos a Estados Unidos debido a los nuevos requisitos aduaneros. Más de 30 países europeos pausaron sus envíos a Estados Unidos por falta de preparación para los nuevos requisitos.
¿Qué cambios ha implementado la Unión Europea en el envío de paquetes?
La Unión Europea ha implementado varios cambios, como el sistema H1 y CATCH, y a partir del uno de julio de 2026, habrá un arancel de tres euros por paquete pequeño importado de plataformas como Temu o Shein. Estos cambios buscan regular y controlar mejor el comercio electrónico dentro de la UE.
¿Por qué se menciona a Donald Trump en el contexto de la burocracia en España?
La mención de Donald Trump en el contexto de la burocracia en España se debe a la percepción de que sus políticas han generado un aumento en los trámites para envíos internacionales. Esto se ve reflejado en el caso del cubano en España que fue sorprendido por la cantidad de formularios requeridos para enviar un paquete.
¿Cómo reaccionan los cubanos en España ante la burocracia comparada con la de Cuba?
Para los cubanos en España, acostumbrados a sistemas burocráticos excesivos, la situación es llamativa y se presta a comparaciones con los sistemas de Cuba o Venezuela. La reacción del cubano en el video refleja sorpresa y comparación directa con el comunismo, señalando una percepción de dictadura burocrática.
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