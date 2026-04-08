Lo que le pasó a este cubano en España lo dejó loco: "Ahora es culpa de Donald Trump"

Un cubano residente en España se encontró con una sorpresa mayúscula al ir a recoger un paquete en una oficina de Correos: le exigieron rellenar una cantidad de formularios que no esperaba, y cuando preguntó el motivo, la empleada le respondió que era "por culpa de Donald Trump".

El hombre, identificado en TikTok como @viniloflow, publicó el pasado domingo un video de 22 segundos en el que narra la experiencia con incredulidad y humor, y que acumula más de 40,000 vistas.

"Vine aquí a correo porque yo mandé a comprar una cosa y resulta que ahora hay que rellenar una pila de papel", relata en el video. "Le digo a la chica: oye, ¿por qué tanto enredo ahora para comprar las cosas por internet? Dice que por culpa de Donald Trump".

La reacción del cubano no se hizo esperar: "Ya en España le están echando la culpa a Donald Trump. Dime algo, ¿cómo está esta gente?"

Lo que más le llamó la atención fue la comparación que él mismo trazó de inmediato con los sistemas que conoce de primera mano. "El socialismo está llegando aquí. No, con socialismo no: el comunismo. Esto ahorita es otra dictadura más. Dios santo, Dios", concluye en el clip.

Detrás de la anécdota hay una explicación concreta. La administración Trump firmó la Orden Ejecutiva 14324 el 30 de julio de 2025, eliminando la exención arancelaria conocida como "de minimis", que permitía que paquetes con valor igual o inferior a 800 dólares entraran a Estados Unidos sin pagar aranceles ni pasar por trámites aduaneros complejos.

La medida entró en vigor el 29 de agosto de 2025 y obligó a Correos España a suspender temporalmente los envíos a Estados Unidos desde el 25 de agosto de ese año.

Correos reanudó el servicio el tres de octubre de 2025, tras adaptar sus sistemas tecnológicos, convirtiéndose en uno de los primeros operadores postales del mundo en reactivar los envíos.

Desde entonces, todos los paquetes con destino a Estados Unidos requieren declaración aduanera formal, datos ampliados del remitente, códigos arancelarios y el pago de aranceles en origen, que varían entre el 10% y el 50% según el país y el tipo de producto.

Más de 30 países europeos, entre ellos Alemania, pausaron sus envíos a Estados Unidos por falta de preparación para los nuevos requisitos.

A esto se suma que la Unión Europea ha implementado sus propios cambios: el sistema H1 se hizo obligatorio desde el 15 de octubre de 2025, el sistema CATCH desde el 10 de enero de 2026, y está previsto un arancel de tres euros por paquete pequeño importado de plataformas como Temu o Shein a partir del uno de julio de 2026.

Para los cubanos en España —comunidad estimada en torno a 200,000 personas—, acostumbrados a comparar cualquier exceso burocrático con los sistemas de Cuba o Venezuela, la situación resulta especialmente llamativa, y la reacción del hombre del video lo resume con precisión: "Dime algo, ¿cómo está esta gente?"