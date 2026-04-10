Las bellas palabras de este cubano a las mujeres cubanas que han tenido que emigrar

Un cubano residente en España publicó ayer en TikTok un emotivo mensaje dedicado a todas las mujeres cubanas que han tenido que emigrar, describiendo su sacrificio con una frase que ya recorre la comunidad de la diáspora: dolor disfrazado de sonrisa.

El video, de un minuto y 22 segundos, fue publicado por el usuario @yoanly.figueredo y retrata con crudeza la realidad de miles de cubanas que viven en el exterior lejos de sus hijos y sus madres.

"Asere, tú la ves riéndose, bailando, metiendo sabor y no sabes que por dentro están rotas, pensando en un hijo que dejaron llorando en Cuba, una madre que envejece sin ella en una casa que ya no es su casa", dice el autor en el video.

El mensaje no deja espacio a la idealización: "Esa mujer no se fue por gusto, se fue porque allá no se vive, se sobrevive".

El creador de contenido describe también las condiciones que enfrentan muchas de estas mujeres al llegar a España: "Aquí le toca limpiar, aguantar, callar, resolver. Sola, sin papeles, sin familia, sin nadie que le diga tranquila yo estoy aquí".

El endurecimiento emocional que muchos observan en las emigrantes cubanas tiene, según el autor, una explicación muy concreta: "Se vuelven duras no porque quieran, sino porque si se ablandan se rompen completo".

"Aprenden a no confiar en nadie, a no amar fácil, a pensar primero en salir adelante antes que en los sentimientos", añade, respondiendo a quienes critican ese cambio de carácter: "Y tú dices cambió, claro que cambió mi hermano, la vida le metió presión hasta el alma".

El video cierra con una imagen que resume la experiencia de toda una generación de mujeres cubanas en el exterior: "La mujer cubana no es fácil, es una guerrera cansada, con el corazón partido entre dos países. Aunque esté aquí echando para adelante, su mente y su dolor siguen viviendo allá".

El testimonio de @yoanly.figueredo refleja una realidad documentada: la emigración cubana reciente tiene una marcada feminización, con 133 mujeres por cada 100 hombres emigrantes, representando el 56-57% del flujo migratorio entre 2021 y 2025, según datos de Naciones Unidas.

España es uno de los principales destinos de esa emigración. En 2025, al menos 27,000 cubanos se empadronaron en el país, elevando el total de residentes cubanos por encima de 160,000. Muchas de estas mujeres se insertan en sectores precarios como el trabajo doméstico y el cuidado de personas dependientes, con barreras burocráticas que impiden el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales.

La influencer cubana en España Yexela González expresó en noviembre de 2025 un sentimiento que resuena con el video: Cuba se quedó con mi niñez, que no fue feliz. Se quedó con mis mejores años de la vida, pero si algo no le puedo regalar a Cuba es la infancia de mis hijos".