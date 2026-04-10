Díaz-Canel dice a NBC que los dirigentes los escogen desde la base y no responden a ambiciones personales

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmó este jueves, en una entrevista exclusiva con Kristen Welker del programa Meet the Press de NBC News, que los líderes cubanos son elegidos desde la base popular y que su liderazgo no responde a ambición personal, corporativa ni partidista, sino a un mandato del pueblo.
La entrevista, grabada en Cuba, es la primera aparición de un dirigente cubano en televisión estadounidense en décadas, desde que Fidel Castro concedió una en 1959, y se produce en medio de una presión sin precedentes de la administración Trump sobre La Habana.
"Nosotros somos elegidos por el pueblo, aunque exista una narrativa que intenta desconocerlo. Antes de formar parte de una posición de liderazgo, debemos ser elegidos desde la base, en una circunscripción electoral, por miles de cubanos", declaró Díaz-Canel, a quien popularmente le llaman "el puesto a dedo".
El mandatario describió el proceso como un sistema en dos etapas: primero, la elección directa en circunscripciones locales; luego, la ratificación de los cargos de dirección por parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular, "como ocurre en muchos otros países del mundo", según sus palabras.
"Cuando asumimos una responsabilidad de liderazgo, no lo hacemos por ambición personal, ni corporativa, ni siquiera partidista; lo hacemos como un mandato del pueblo", insistió el gobernante.
Lo que Díaz-Canel no mencionó es que las candidaturas en ese sistema son filtradas por comisiones afines al Partido Comunista, que no se permiten partidos de oposición y que el PCC ejerce control efectivo sobre todo el proceso electoral.
Ante la pregunta de si estaría dispuesto a renunciar como condición impuesta por Washington, Díaz-Canel respondió con otra pregunta: si la periodista había formulado esa misma interrogante a algún otro presidente del mundo.
"El concepto de que los revolucionarios abandonen o renuncien no forma parte de nuestro vocabulario", sentenció.
Sí admitió que respondería ante el pueblo cubano si este considerara que no está a la altura del cargo, pero dejó claro que esa valoración no corresponde a Estados Unidos: "No es Estados Unidos quien puede imponernos nada".
Díaz-Canel también rechazó la autoridad moral de Washington para exigir cambios en la Isla: "El gobierno de EE.UU. que ha implementado esa política hostil contra Cuba no tiene moral para exigir nada de Cuba. No tienen moral".
El mandatario llamó al diálogo sin condiciones previas y afirmó que Cuba está dispuesta a discutir cualquier tema sin que se exija una transformación de su sistema político.
La entrevista se emitió parcialmente este jueves en "Meet the Press NOW" y "NBC Nightly News". Una versión extendida está prevista para el domingo 12 de abril en "Meet the Press".
El contexto en que se produce la entrevista es de máxima tensión: la administración Trump ha impuesto más de 240 nuevas sanciones contra Cuba desde enero de 2026, firmó la Orden Ejecutiva 14380 que declara al régimen una "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional.
Además, funcionarios estadounidenses habrían comunicado a negociadores cubanos que la dimisión de Díaz-Canel es condición para avanzar en cualquier normalización.
Días antes, el secretario de Estado Marco Rubio respondió con desdén a las declaraciones del mandatario cubano en Newsweek: "No pienso mucho en lo que tiene que decir".
Preguntas Frecuentes sobre la Entrevista de Díaz-Canel con NBC
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo se eligen los líderes en Cuba según Díaz-Canel?
Según Miguel Díaz-Canel, los líderes cubanos son elegidos desde la base popular y su liderazgo es un mandato del pueblo, pasando por un proceso de elección directa en circunscripciones locales y ratificación por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Sin embargo, este sistema está controlado por el Partido Comunista, que filtra las candidaturas, sin permitir partidos de oposición.
¿Qué postura tiene Díaz-Canel sobre la posibilidad de renunciar?
Díaz-Canel rechazó categóricamente la posibilidad de renunciar, afirmando que "renunciar no forma parte de nuestro vocabulario". Esta respuesta se dio en el contexto de presión internacional, especialmente de Estados Unidos, que ha condicionado avances en las relaciones a su dimisión.
¿Cómo se justifica Díaz-Canel ante la crisis económica y energética en Cuba?
Díaz-Canel atribuye la crisis económica y energética principalmente al embargo estadounidense y a la "intoxicación mediática". Sin embargo, no reconoce los problemas internos de gestión que han agravado la situación, como la escasez de combustible y los apagones prolongados que afectan a la población cubana.
¿Cuál es la posición de Díaz-Canel sobre el diálogo con Estados Unidos?
Díaz-Canel está dispuesto a dialogar con Estados Unidos pero sin condiciones previas que impliquen cambios en el sistema político cubano. El diálogo debe basarse en el respeto mutuo y no en la injerencia en asuntos internos de Cuba, según sus declaraciones.
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