José Daniel Ferrer deja la presidencia del Consejo para la Transición Democrática en Cuba

Vídeos relacionados:

El histórico disidente cubano José Daniel Ferrer anunció este martes que deja la presidencia del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), la principal plataforma unitaria de la oposición dentro y fuera de la isla, tras solicitar nuevas elecciones internas.

En declaraciones a la agencia EFE, Ferrer confirmó que no formará parte de la nueva ejecutiva del CTDC, aunque seguirá siendo miembro del colectivo.

“Seguimos siendo hermanos y apoyo las acciones del consejo”, aseguró el opositor, quien se encuentra en el exilio en Estados Unidos desde octubre pasado.

El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) explicó que su decisión busca evitar que sus actuales actividades políticas y humanitarias “no colisionen” con la labor del CTDC, centrada en propuestas legales y de institucionalidad democrática.

El CTDC informó en un comunicado que su nueva directiva, elegida entre el 11 y el 15 de diciembre, asumirá formalmente el 10 de enero de 2026.

El opositor Manuel Cuesta Morúa ocupará la presidencia, con cuatro vicepresidentes en Cuba (Osvaldo Navarro, Juan Alberto de la Nuez, Marthadela Tamayo y Félix Navarro —este último en prisión—) y dos en el exterior (Elena Larrinaga e Iris Ruiz).

Lo más leído hoy:

“Seguiremos trabajando por el respeto a los derechos humanos, la restauración de la soberanía popular y la democratización de Cuba”, señaló la organización en su comunicado.

Según el CTDC, participó el 63 % del padrón electoral, compuesto por 46 organizaciones y activistas independientes, pese a las “condiciones difíciles” en las que se realizó la votación.

Ferrer, de 54 años, fue considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional tras varios encarcelamientos por su activismo opositor.

Al llegar a Miami, se comprometió a trabajar por la unidad de la oposición cubana dentro y fuera del país, una tarea que reconoció como “compleja” por las divisiones internas del movimiento.

Actualmente, el disidente impulsa una red de coordinación entre grupos opositores y promueve la creación de un censo de disidentes como paso previo a unas eventuales primarias democráticas de la oposición.

Su objetivo, explicó, es avanzar hacia un frente común que promueva la amnistía de los presos políticos y la transición hacia un Estado de derecho en Cuba.

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) se constituyó el 11 de junio de 2021 como una plataforma unitaria de la oposición cubana, con el propósito de impulsar una transición pacífica hacia la democracia en la isla.

En 2023, la organización obtuvo reconocimiento legal internacional mediante la Apostilla de La Haya, que certifica su autenticidad en el ámbito del Derecho internacional privado.

Está integrado por un amplio grupo de instituciones, organizaciones y ciudadanos tanto del interior como del exilio, comprometidos con recuperar la soberanía nacional, promover los derechos humanos y construir un nuevo camino para Cuba basado en la libertad y la pluralidad.