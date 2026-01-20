Restauran vitrales del Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre dañados por el huracán Melissa

Vídeos relacionados:
Los vitrales del Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre, en Santiago de Cuba, comienzan a recobrar su belleza tras los daños causados por el huracán Melissa, que azotó la zona en octubre pasado y dejó severas afectaciones en el fondo habitacional del poblado y en el emblemático templo.
El Arzobispado de Santiago de Cuba informó que más del 80 % de los vitrales del santuario resultaron dañados, algunos de ellos completamente destruidos, y que la restauración está siendo ejecutada por los artistas camagüeyanos David y Damián Sánchez Prieto, del Estudio-Taller Daluz.
Según precisó la institución, los restauradores trabajan actualmente en dos vitrales y ya se aprecia parte de su hermosura apenas tres meses después de iniciar la reparación.
En las próximas semanas comenzarán con otros cuatro, en un proceso que busca devolver la luz y el color al templo dedicado a la Patrona de Cuba.
El Estudio-Taller Daluz ya había participado en la restauración de los vitrales afectados por el huracán Sandy, una labor reconocida por su calidad artística y su aporte a la conservación del patrimonio religioso del país.
El Arzobispado expresó su esperanza en que “las manos expertas y amorosas” de los restauradores continúen devolviendo la belleza al santuario, al tiempo que se reparan los daños materiales y espirituales provocados por el huracán Melissa.
Antes, y casi un mes después del devastador paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba, se informó que el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre —la casa espiritual de la Patrona de todos los cubanos— volvía a recuperar parte de su esplendor gracias al trabajo silencioso de restauradores y obreros del patrimonio nacional.
En ese momento, el Arzobispado de Santiago de Cuba divulgó imágenes que mostraban el proceso de restauración de uno de los ángeles de mármol que custodiaba la entrada trasera del templo y que había sido derribado por la furia del ciclón.
