Humberto López amenaza con hasta la pena de muerte a quien dañe el sistema eléctrico en Cuba

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El vocero oficialista Humberto López advirtió esta semana a los cubanos que quienes afecten el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) serán procesados por el delito de sabotaje, con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua o la pena de muerte.

La advertencia se produjo en una emisión del programa estatal "Hacemos Cuba", donde López detalló que las acciones consideradas sabotaje incluyen el robo de componentes de parques fotovoltaicos, aceite dieléctrico de transformadores, combustible de grupos electrógenos y piezas de paneles solares.

El diario oficial Granma también publicó un artículo titulado Firmeza judicial contra el sabotaje al programa energético cubano, en el que se reafirma la postura del régimen de aplicar el máximo rigor penal a quienes dañen la infraestructura eléctrica del país.

El marco legal que sustenta estas amenazas es el Dictamen 475 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, que establece criterios para la calificación del delito de sabotaje en el contexto energético.

La normativa contempla penas de siete a 15 años en casos base, con agravantes que pueden elevar la condena hasta la privación perpetua de libertad o incluso la pena capital, dependiendo de la magnitud del daño causado al sistema.

El robo de componentes eléctricos no es un fenómeno nuevo en Cuba. En septiembre de 2025, un hombre murió electrocutado al intentar extraer aceite de un transformador en Santiago de Cuba, un caso que evidenció hasta qué punto la desesperación lleva a los ciudadanos a arriesgar sus vidas.

Las autoridades ya han comenzado a aplicar condenas ejemplarizantes. Dos personas fueron condenados en Ciego de Ávila a nueve y siete años de prisión por actos de sabotaje contra obras del programa energético.

El contexto en que se producen estas advertencias es el de una crisis eléctrica sin precedentes. En marzo, Cuba llevaba tres meses sin recibir suministros de combustible, según admitió un viceministro, lo que agravó aún más la situación energética del país.

En ese mismo período, el déficit de generación superó los 2,040 MW en horario pico, y un colapso del SEN dejó a la isla sin servicio durante casi 30 horas entre el 16 y el 18 de marzo, en uno de los episodios más graves de los últimos años.