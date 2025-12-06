Valdés Mesa admite quiebra del Estado arrocero y sugiere que privados financien la maquinaria que el Gobierno no puede comprar

Vídeos relacionados:

El vicepresidente Salvador Valdés Mesa reconoció este viernes que la expansión de las siembras de arroz depende de que productores privados financien maquinaria e insumos, en medio de una crisis que mantiene al país produciendo apenas una fracción del arroz que consume.

Durante un recorrido por áreas potenciales para la siembra de arroz en Holguín, Valdés Mesa admitió, sin rodeos, que el Estado no cuenta con los recursos para ampliar la producción.

En la Unidad Empresarial de Base Agroindustrial de Granos de Mayarí, el vicepresidente señaló que existe disponibilidad de agua suficiente para cultivar más de 800 hectáreas.

Pero “instó a buscar alternativas en las formas de gestión no estatal para cuestiones como el financiamiento y la compra de nueva maquinaria para modernizar la industria y producir en mayores cantidades”, informó el periódico provincial ¡Ahora!

A su juicio, “estamos viviendo un proceso de transformación en el tema de gestión y han surgido nuevos actores económicos que disponen de recursos financieros y tenemos que adecuarnos y utilizarlo en propósito de crecer”.

La carencia de combustible y cosechadoras fue identificada por los directivos locales como uno de los principales obstáculos de la campaña.

Durante su visita a Holguín, Valdés Mesa insistió en que “mientras tengamos agua y tierra, el que quiera sembrar que siembre”, y aseguró que de alguna forma se conseguirán los insumos.

De acuerdo con la fuente, como parte del intercambio, “se acordó la creación de una pequeña empresa independiente para la producción de arroz en el territorio”, una señal más del giro hacia actores privados para sostener un programa arrocero que no logra recuperarse.

La propuesta de apoyarse en actores económicos con capital propio para asumir parte de los costos, se encuentra en sintonía con declaraciones hechas en septiembre en Cienfuegos, donde el vicejefe de Estado defendió la entrega de grandes lotes de tierra a individuos con recursos financieros capaces de comprar su propia maquinaria.

En aquella ocasión, el funcionario reconoció que más de 400 millones de dólares se destinan cada año a importaciones, mientras el país apenas produce un 11 % del arroz que consume.

Sin embargo, las cifras de provincias como Cienfuegos reflejan otra realidad: en 2023 se cosecharon solo 10,000 toneladas, la mitad de lo necesario para autoabastecerse, y en cooperativas como Juan Manuel Márquez, en Aguada de Pasajeros, las siembras se reducen a 17 hectáreas por problemas de sequía, electricidad y falta de efectivo para pagar a los jornaleros.

El arroz, alimento esencial en la dieta de los cubanos, se ha convertido en uno de los productos más escasos y difíciles de conseguir en la isla.

En mayo, la libra de arroz superó los 300 pesos en cuatro provincias y alcanzó los 340 pesos en La Habana, mientras en Cienfuegos se vendía a 270 pesos pese a los controles oficiales.

En los últimos 15 años, la isla ha dependido crecientemente de la importación de arroz, una situación que se ha agravado en los últimos años y ha obligado al gobierno a depender de las donaciones y destinar recursos en moneda dura para garantizar la compra de este alimento en el mercado internacional, donde su precio ha aumentado considerablemente.

En 2024 la producción de arroz en Cuba alcanzó apenas el 30 % de lo cosechado en 2018, según datos oficiales del diario oficial Granma.