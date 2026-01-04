Poeta Alexis Díaz-Pimienta califica de invasión la operación de EE.UU. en Venezuela y alerta sobre un posible “después va Cuba”

Vídeos relacionados:

Una publicación del poeta y repentista cubano Alexis Díaz-Pimienta sobre la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en la madrugada de este sábado generó una fuerte controversia al denunciar la acción como una invasión y advertir que Cuba podría ser el próximo objetivo.

El también narrador reaccionó en Facebook con un mensaje de alarma y condena a la operación militar de Estados Unidos que culminó con el apresamiento de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales por supuestos vínculos con el narcotráfico.

En su publicación afirmó que “acaba de pasar lo que tanto temíamos”, calificó la acción como una invasión y expresó preocupación por voces cubanas que celebran el hecho y auguran que “después va Cuba”.

Para acompañar su reflexión, Díaz-Pimienta compartió el poema Reflexiones bajo alarma aérea, escrito en 1990 y publicado en su libro Los actuales habitantes de Cipango.

El texto, concebido originalmente desde La Habana, fue presentado ahora como aplicable a Caracas y como una advertencia sobre el costo humano de la guerra, más allá de los discursos políticos.

El posicionamiento del autor provocó una avalancha de comentarios divididos. Algunos usuarios respaldaron su rechazo frontal a la guerra, la injerencia y las invasiones, defendiendo el principio de que cada pueblo debe decidir su destino sin intervención extranjera y alertando sobre el peligro de normalizar la violencia como solución política.

Sin embargo, una parte significativa de las reacciones fue abiertamente crítica. Numerosos comentaristas cuestionaron que se condene la acción militar sin ofrecer una alternativa viable para pueblos sometidos a regímenes totalitarios, señalando que en contextos como Venezuela o Cuba las vías cívicas y democráticas han sido cerradas por la represión.

Varios insistieron en que exigir a una población desarmada y empobrecida que derroque sola a una dictadura equivale a una postura moral desconectada de la realidad.

Otros reproches apuntaron directamente a Díaz-Pimienta por no haberse pronunciado con igual énfasis sobre presos políticos, represión, fraudes electorales o crisis humanitarias en Cuba y Venezuela.

Algunos lo acusaron de hablar “desde lejos” y le exigieron coherencia entre su sensibilidad humanista y el silencio frente a los abusos de los regímenes autoritarios.

También hubo comentarios que relativizaron el concepto de guerra, al señalar que la operación estadounidense estuvo dirigida a capturar a Maduro y no contra la población civil, y que la verdadera violencia prolongada ha sido la ejercida durante años por las dictaduras contra sus propios pueblos.

El intercambio volvió a poner sobre la mesa un dilema recurrente en el debate cubano contemporáneo: la tensión entre el rechazo ético a la guerra y el pragmatismo de quienes consideran que ciertos regímenes solo pueden caer mediante la fuerza externa.

Una discusión que, como ocurrió con reacciones similares de otros intelectuales, terminó trasladándose inevitablemente al caso cubano.

Por ejemplo, el escritor Jorge Fernández Era calificó la operación militar como un acto terrorista y cuestionó que se legitime la captura de Maduro por tratarse de un dictador, insistiendo en que los problemas venezolanos debían ser resueltos por los propios venezolanos.

Asimismo, el humorista Ulises Toirac reaccionó con ironía a los argumentos geopolíticos esgrimidos por Trump, reduciéndolos a intereses petroleros y a la lógica de la intervención militar, una lectura que reforzó la visión de que la operación responde más a intereses estratégicos de Washington que a un principio universal de defensa de la democracia.

En todos los casos, estas opiniones generaron una oleada de respuestas críticas, muchas de ellas desde el exilio, que señalaron la imposibilidad práctica de derrocar un régimen armado y represivo sin apoyo externo.