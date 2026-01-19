Ulises Toirac sale nuevamente en defensa de Jorge Fernández Era tras su detención arbitraria

Vídeos relacionados:

El humorista cubano Ulises Toirac volvió a expresar su apoyo al escritor y periodista Jorge Fernández Era, quien permaneció más de 15 horas detenido en La Habana tras salir a manifestarse pacíficamente en el Parque Central.

En una publicación en Facebook, Toirac compartió una fotografía junto a Era y escribió un mensaje de admiración y amistad hacia él: “Admiro su honestidad y atesoro su amistad”, afirmó, recordando además su colaboración en el libro Locos de Barrio. El humorista definió a Era como “uno de esos tipos leales y coherentes” y lamentó su arresto.

Toirac citó a Laideliz Herrera Laza, esposa del escritor, quien había denunciado en redes sociales que Fernández Era no había regresado de su manifestación del día 18. “Es un rito de cada 18. Sin romper nada, sin gritar, sin impulsar a nadie a secundarlo: va y se sienta en el parque Central a manifestarse a favor de los presos políticos”, escribió el comediante.

El también actor y guionista subrayó que la acción de su amigo es un derecho amparado por la Constitución cubana y calificó de arbitraria su detención: “Hace falta que lo suelten el que lo tenga. No solo porque tiene que revisar mi segundo libro, sino porque es arbitraria su detención. La de él y la de todo el que tenga una opinión política diferente a la del gobierno”.

Poco después del mensaje de Toirac, Jorge Fernández Era confirmó su liberación mediante una publicación en Facebook: “Estuve detenido entre las 3:05 pm y las 6:52 am. Ya estoy en casa”. El escritor había sido arrestado al salir hacia su habitual protesta pacífica en favor de los presos políticos.

El caso generó múltiples muestras de solidaridad, entre ellas la de la periodista Lara Crofs, quien denunció que el escritor no aparecía en ninguna estación policial de La Habana. “Esto es secuestro. Basta ya de abuso y maltrato”, escribió en redes sociales.

No es la primera vez que Ulises Toirac respalda a Fernández Era frente a la represión estatal. En agosto de 2025, el humorista denunció públicamente una detención violenta contra el escritor, cuando fue esposado y encerrado en un calabozo. Entonces lo describió como “valiente y tozudo” ante un poder que “no tolera disenso, opinión propia ni honestidad cívica”.

Acciones como las de Fernández Era —manifestarse en silencio cada día 18— se han convertido en un símbolo del ejercicio cívico frente a la represión política en Cuba.