Demócrata Héctor Mujica reta al congresista Carlos Giménez por el Distrito 28 de Florida

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El venezolano-estadounidense Héctor Mujica, exejecutivo de Google, lanzó el 2 de abril su candidatura demócrata al Congreso de Estados Unidos por el Distrito 28 de Florida, con el objetivo de desafiar al republicano cubanoamericano Carlos Giménez en las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026.

Mujica, de 37 años, es hijo de inmigrantes venezolanos y estadounidense de primera generación, formado en el sistema educativo público de Florida y con una maestría en políticas públicas de la Universidad de California en Berkeley.

Antes de lanzarse a la política, dirigió el área de Oportunidad Económica para las Américas en el brazo filantrópico de Google y participó en el Consejo de Liderazgo Latino de la empresa, un perfil que sus asesores presentan como una alternativa tecnocrática y progresista al liderazgo republicano del distrito.

Su candidatura se enmarca en el movimiento anti-MAGA y tiene tres ejes principales: la crisis de asequibilidad en el sur de Florida —vivienda, atención médica y costos de vida—, el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, y la transparencia gubernamental.

Cabe destacar que Mujica había iniciado previamente una campaña para el Senado, aunque finalmente optó por concentrar sus esfuerzos en la carrera por el Congreso, una decisión impulsada por los seis puntos que motivó el cambio estratégico de su equipo de campaña.

El escenario político en el que se inserta esta candidatura es complejo: Donald Trump aunció su respaldo total a la reelección de Giménez, lo que refuerza la posición del congresista cubanoamericano de cara a los comicios.

Giménez, por su parte, es conocido por sus posiciones firmes contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo que le otorga una base electoral sólida en el sur de Florida.

"Por demasiado tiempo, este distrito ha tenido el mismo tipo de liderazgo, enfocado en teatro político en Washington mientras las familias enfrentan presiones", señaló Mujica al anunciar su candidatura.