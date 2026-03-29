Abogado del adolescente Jonathan Muir solicita su liberación debido a delicado estado de salud

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El abogado del adolescente cubano Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, detenido en el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) de Ciego de Ávila, está intentando un cambio de medida cautelar basado en el delicado estado de salud del menor, con el objetivo de enviarlo a la casa, aunque sea a la espera de juicio.
“La familia nombró recientemente un abogado que está tratando de utilizar las historias clínicas actualizadas de enfermedades crónicas que padece Jonathan para intentar demostrar que no puede estar así en esas condiciones y que, por lo tanto, tienen que enviarlo a la casa, aunque sea a la espera de juicio, pero en casa”, dijo a Martí Noticias el pastor Mario Félix Lleonart, director del Instituto Patmos, asentado en Washington DC.
“Esperemos que lo liberen por cuestión humanitaria y que no celebren ningún juicio, porque al final si van a celebrar un juicio tendrían que celebrar el juicio a todos los pobladores de Morón, porque Morón salió completamente a las calles pidiendo libertad”, agregó el directivo.
El próximo lunes 30 de marzo, Jonathan cumplirá dos semanas de detención, luego de que el 16 de marzo acudiera junto a su padre, el pastor Elier Muir, a una citación policial en Morón y fuera trasladado al DTI mientras su progenitor era liberado ese mismo día a las 5:30 de la tarde.
La detención de un niño de 16 años con una condición médica ha generado una creciente presión nacional e internacional sobre las autoridades cubanas.
El tribunal, sin embargo, ya rechazó el 25 de marzo la solicitud de habeas corpus presentada en favor del menor, lo que ha llevado a la defensa a explorar otras vías legales para lograr su liberación o al menos su traslado al hogar familiar.
La detención de Jonathan se produjo en el contexto de la mayor ola de movilizaciones contra la dictadura cubana registrada en los últimos tiempos, lo que ha puesto el caso bajo el escrutinio de organismos de derechos humanos y figuras políticas internacionales.
Congresistas estadounidenses como María Elvira Salazar, Carlos Giménez y otros legisladores han exigido públicamente la liberación inmediata del adolescente, aumentando la presión sobre el régimen cubano para que ponga fin a su detención.
Preguntas frecuentes sobre la detención de Jonathan Muir Burgos en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue detenido Jonathan Muir en Cuba?
Jonathan Muir Burgos fue detenido tras su presunta participación en las protestas en Morón, Ciego de Ávila. Las autoridades cubanas lo vinculan con las manifestaciones del 13 y 14 de marzo de 2026, donde se exigía libertad y se protestaba contra el régimen. Aunque fue arrestado cuando acudía a una citación policial con su padre, el contexto de su detención está relacionado con la ola de protestas contra el gobierno cubano.
¿Cuál es el estado de salud de Jonathan Muir?
Jonathan Muir padece de deshidrosis en la piel, una condición que requiere tratamiento constante. Su salud se ha visto comprometida debido a la falta de atención médica adecuada en detención, lo que ha generado preocupación entre sus familiares y activistas de derechos humanos.
¿Qué acciones se han tomado para liberar a Jonathan Muir?
Se ha solicitado un cambio de medida cautelar y un recurso de habeas corpus, ambos rechazados por el tribunal. Además, congresistas estadounidenses y organizaciones de derechos humanos han exigido públicamente su liberación inmediata, utilizando como argumento su delicado estado de salud y el hecho de que es un menor de edad.
¿Cuál ha sido la respuesta internacional frente a la detención de Jonathan Muir?
La comunidad internacional ha mostrado preocupación y ha condenado la detención de Jonathan Muir. Congresistas estadounidenses como María Elvira Salazar y Carlos Giménez han denunciado el caso, acusando al régimen cubano de brutalidad y represión. Además, diversas organizaciones de derechos humanos han demandado su liberación y han resaltado la gravedad de su situación médica.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.