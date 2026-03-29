Abogado del adolescente Jonathan Muir solicita su liberación debido a delicado estado de salud

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El abogado del adolescente cubano Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, detenido en el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) de Ciego de Ávila, está intentando un cambio de medida cautelar basado en el delicado estado de salud del menor, con el objetivo de enviarlo a la casa, aunque sea a la espera de juicio.

“La familia nombró recientemente un abogado que está tratando de utilizar las historias clínicas actualizadas de enfermedades crónicas que padece Jonathan para intentar demostrar que no puede estar así en esas condiciones y que, por lo tanto, tienen que enviarlo a la casa, aunque sea a la espera de juicio, pero en casa”, dijo a Martí Noticias el pastor Mario Félix Lleonart, director del Instituto Patmos, asentado en Washington DC.

“Esperemos que lo liberen por cuestión humanitaria y que no celebren ningún juicio, porque al final si van a celebrar un juicio tendrían que celebrar el juicio a todos los pobladores de Morón, porque Morón salió completamente a las calles pidiendo libertad”, agregó el directivo.

El próximo lunes 30 de marzo, Jonathan cumplirá dos semanas de detención, luego de que el 16 de marzo acudiera junto a su padre, el pastor Elier Muir, a una citación policial en Morón y fuera trasladado al DTI mientras su progenitor era liberado ese mismo día a las 5:30 de la tarde.

La detención de un niño de 16 años con una condición médica ha generado una creciente presión nacional e internacional sobre las autoridades cubanas.

El tribunal, sin embargo, ya rechazó el 25 de marzo la solicitud de habeas corpus presentada en favor del menor, lo que ha llevado a la defensa a explorar otras vías legales para lograr su liberación o al menos su traslado al hogar familiar.

La detención de Jonathan se produjo en el contexto de la mayor ola de movilizaciones contra la dictadura cubana registrada en los últimos tiempos, lo que ha puesto el caso bajo el escrutinio de organismos de derechos humanos y figuras políticas internacionales.

Congresistas estadounidenses como María Elvira Salazar, Carlos Giménez y otros legisladores han exigido públicamente la liberación inmediata del adolescente, aumentando la presión sobre el régimen cubano para que ponga fin a su detención.