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El senador republicano por Florida Rick Scott emitió el pasado jueves un comunicado oficial en el que calificó de "ridículo" que NBC concediera tribuna a Miguel Díaz-Canel en el programa "Meet the Press", acusando a la cadena de reconocerlo efectivamente como presidente legítimo de Cuba.
La entrevista, realizada por la conductora Kristen Welker el pasado miércoles en La Habana, en el Memorial José Martí de la Plaza de la Revolución, marcó la primera aparición de un líder cubano en televisión estadounidense en décadas, desde que Fidel Castro fue entrevistado en el mismo programa en 1959.
"Es ridículo que NBC le dé tribuna a un brutal e ilegítimo dictador comunista, reconociéndolo efectivamente como el presidente legítimo de Cuba, mientras continúa manteniendo el sistema comunista de partido único, oprimiendo al pueblo cubano, encarcelando a inocentes presos políticos y silenciando a la oposición", afirmó Scott.
El senador añadió que "el régimen Castro/Díaz-Canel prospera gracias a la propaganda y la represión" y que el pueblo estadounidense, así como las familias cubanas en Florida, merecen la verdad, "no una entrevista esterilizada que legitima una dictadura".
En su comunicado, Scott formuló cinco preguntas concretas que NBC debería haberle planteado a Díaz-Canel.
La primera, sobre el indulto masivo de más de 2,000 presos anunciado por el régimen el 2 de abril, que excluyó a todos los presos políticos pese a que organizaciones como Human Rights Watch, Prisoners Defenders y Justicia 11J documentan más de 1,200 personas encarceladas por razones políticas, incluyendo manifestantes del 11 de julio de 2021.
La segunda, sobre las misiones médicas cubanas, que generan entre 6,000 y 8,000 millones de dólares anuales mientras los médicos reciben apenas entre el 10% y el 25% de su salario, con prácticas descritas como trabajo forzoso y trata de personas, según el Departamento de Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La tercera, sobre las operaciones de inteligencia de Irán, China y Rusia en suelo cubano; la cuarta, sobre la ausencia de elecciones libres y multipartidistas; y la quinta, sobre la censura de internet para ciudadanos comunes mientras las élites del régimen, incluido Sandro Castro, nieto de Fidel, tienen acceso irrestricto.
En la entrevista, Díaz-Canel rechazó enfáticamente renunciar al poder. "Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario", declaró, y contraatacó a Welker preguntándole: "¿Le haces esa pregunta a Trump?" ¿Viene esa pregunta del Departamento de Estado?".
La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar también reaccionó con dureza, llamando a Díaz-Canel "dictador designado por el régimen de Castro" y comparándolo con Nicolás Maduro.
El primer segmento de la entrevista se emitió el pasado jueves en "Meet the Press NOW" y "NBC Nightly News"; la versión extendida se transmitió el pasado sábado.
Scott cerró su comunicado con una advertencia directa: "El pueblo cubano merece libertad, transparencia, democracia y Patria y Vida, no más mentiras y propaganda. No nos dejaremos engañar."
Preguntas frecuentes sobre la entrevista de Díaz-Canel con NBC y las críticas al régimen cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue criticada la entrevista de NBC con Miguel Díaz-Canel?
La entrevista fue criticada porque se consideró que legitima al régimen cubano al darle una plataforma mediática sin cuestionamientos duros sobre su legitimidad y violaciones de derechos humanos. El senador Rick Scott acusó a NBC de reconocer a Díaz-Canel como presidente legítimo, mientras el régimen sigue oprimiendo al pueblo cubano.
¿Qué preguntas planteó Rick Scott que deberían haberse hecho a Díaz-Canel?
Rick Scott sugirió cinco preguntas que NBC debería haber planteado. Estas incluyen: la exclusión de presos políticos en el indulto masivo, las misiones médicas cubanas y sus prácticas laborales, las operaciones de inteligencia extranjeras en Cuba, la falta de elecciones libres y la censura de internet.
¿Cuál fue la respuesta de Díaz-Canel al ser cuestionado sobre su posible renuncia?
Díaz-Canel respondió a la pregunta sobre su renuncia diciendo que "renunciar no forma parte de nuestro vocabulario". Además, cuestionó si la pregunta era una táctica del Departamento de Estado y defendió la idea de que los líderes cubanos son elegidos por el pueblo, aunque en realidad Cuba opera bajo un sistema de partido único.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante el indulto masivo anunciado por Cuba?
La comunidad internacional, encabezada por figuras como Rick Scott, ha reaccionado con escepticismo y críticas. El indulto fue visto como una maniobra para ahorrar dinero y no como un verdadero gesto humanitario, ya que no incluyó a ningún preso político, lo que refuerza la opresión del régimen sobre disidentes y manifestantes.
¿Qué contexto rodea la reciente ofensiva mediática del régimen cubano en Estados Unidos?
La ofensiva mediática del régimen cubano se produce en medio de una intensificación de la presión política y económica de Estados Unidos sobre Cuba. La administración Trump ha impuesto sanciones adicionales y declarado al régimen cubano una "amenaza extraordinaria", buscando un cambio político en la isla.
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