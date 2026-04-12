Senador Rick Scott acusa a NBC de legitimar al régimen cubano al entrevistar a Díaz-Canel

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El senador republicano por Florida Rick Scott emitió el pasado jueves un comunicado oficial en el que calificó de "ridículo" que NBC concediera tribuna a Miguel Díaz-Canel en el programa "Meet the Press", acusando a la cadena de reconocerlo efectivamente como presidente legítimo de Cuba.

La entrevista, realizada por la conductora Kristen Welker el pasado miércoles en La Habana, en el Memorial José Martí de la Plaza de la Revolución, marcó la primera aparición de un líder cubano en televisión estadounidense en décadas, desde que Fidel Castro fue entrevistado en el mismo programa en 1959.

"Es ridículo que NBC le dé tribuna a un brutal e ilegítimo dictador comunista, reconociéndolo efectivamente como el presidente legítimo de Cuba, mientras continúa manteniendo el sistema comunista de partido único, oprimiendo al pueblo cubano, encarcelando a inocentes presos políticos y silenciando a la oposición", afirmó Scott.

El senador añadió que "el régimen Castro/Díaz-Canel prospera gracias a la propaganda y la represión" y que el pueblo estadounidense, así como las familias cubanas en Florida, merecen la verdad, "no una entrevista esterilizada que legitima una dictadura".

En su comunicado, Scott formuló cinco preguntas concretas que NBC debería haberle planteado a Díaz-Canel.

La primera, sobre el indulto masivo de más de 2,000 presos anunciado por el régimen el 2 de abril, que excluyó a todos los presos políticos pese a que organizaciones como Human Rights Watch, Prisoners Defenders y Justicia 11J documentan más de 1,200 personas encarceladas por razones políticas, incluyendo manifestantes del 11 de julio de 2021.

La segunda, sobre las misiones médicas cubanas, que generan entre 6,000 y 8,000 millones de dólares anuales mientras los médicos reciben apenas entre el 10% y el 25% de su salario, con prácticas descritas como trabajo forzoso y trata de personas, según el Departamento de Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La tercera, sobre las operaciones de inteligencia de Irán, China y Rusia en suelo cubano; la cuarta, sobre la ausencia de elecciones libres y multipartidistas; y la quinta, sobre la censura de internet para ciudadanos comunes mientras las élites del régimen, incluido Sandro Castro, nieto de Fidel, tienen acceso irrestricto.

En la entrevista, Díaz-Canel rechazó enfáticamente renunciar al poder. "Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario", declaró, y contraatacó a Welker preguntándole: "¿Le haces esa pregunta a Trump?" ¿Viene esa pregunta del Departamento de Estado?".

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar también reaccionó con dureza, llamando a Díaz-Canel "dictador designado por el régimen de Castro" y comparándolo con Nicolás Maduro.

El primer segmento de la entrevista se emitió el pasado jueves en "Meet the Press NOW" y "NBC Nightly News"; la versión extendida se transmitió el pasado sábado.

Scott cerró su comunicado con una advertencia directa: "El pueblo cubano merece libertad, transparencia, democracia y Patria y Vida, no más mentiras y propaganda. No nos dejaremos engañar."