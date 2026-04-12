Viktor Orbán cae tras más de una década en el poder en Hungría

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El opositor Péter Magyar y su partido Tisza-Partido Respeto y Libertad ganaron este domingo las elecciones parlamentarias de Hungría con el 53,27% de los votos, según resultados parciales correspondientes al 55,11% del escrutinio, poniendo fin a 16 años de gobierno ininterrumpido de Viktor Orbán, reportó Europa Press..

Con esos datos, Tisza controlaría 137 de los 199 escaños del Parlamento unicameral húngaro, superando la mayoría cualificada de dos tercios —fijada en 133 escaños— que le permitiría impulsar reformas constitucionales de gran alcance, revertir leyes de Orbán e independizar el poder judicial, subrayó El País.

Fidesz-Unión Cívica Húngara, el partido de Orbán, quedó como segunda fuerza con el 38,08% de los votos y 55 escaños sumando los de su socio, el Partido Popular Demócrata Cristiano.

El Movimiento Nuestra Patria obtuvo el 6% y siete escaños. Ninguna otra formación logró representación parlamentaria.

La jornada registró una participación récord histórico del 79,01%, con 4.424.474 personas que acudieron a las urnas.

En Budapest la cifra alcanzó el 82,19%, superando el máximo anterior del 70,53% registrado en 2002, considerado hasta ahora el techo de la era poscomunista húngara.

Magyar se limitó a publicar "Gracias, Hungría" en redes sociales tras conocerse los primeros resultados. El partido Tisza informó poco después que Orbán lo había llamado por teléfono: "El primer ministro Viktor Orbán acaba de felicitarnos por teléfono por nuestra victoria".

Orbán compareció ante sus simpatizantes y reconoció la derrota sin ambigüedades. "Los resultados son dolorosos para nosotros, pero claros: la responsabilidad de gobernar no recae sobre nosotros. He felicitado al partido ganador".