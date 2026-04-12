Elecciones en Perú: 35 candidatos se disputan la presidencia este domingo

Politólogos prevén un escenario de dispersión y pulverización del voto, lo cual implicará una casi segura segunda vuelta el 7 de junio

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Más de 27,3 millones de peruanos acuden este domingo a las urnas para elegir presidente entre 35 candidatos, en lo que analistas describen como las elecciones más complejas y fragmentadas de la historia reciente del país.

De acuerdo con el reporte de televisoras como CNN en Español y France 24, las urnas abrieron a las 7:00 y cerrarán a las 17:00 hora local. Los primeros resultados se conocerán a partir de las 19:00, según el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, quien estimó que el conteo alcanzará el 60% a la medianoche.

La lideresa conservadora Keiko Fujimori (Fuerza Popular) llega como favorita con 14,5 % de intención de voto según la encuestadora Datum, en su cuarta candidatura presidencial consecutiva.

Le siguen el comediante Carlos Álvarez (País para Todos) con 10,9 % y el ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 9,9 %, según la misma encuestadora.

Ningún candidato supera el 15 %, lo que hace prácticamente inevitable una segunda vuelta, programada para el 7 de junio, ya que para ganar en primera vuelta se requiere más del 50 % de los votos.

El politólogo Gonzalo Banda prevé un escenario de "dispersión" y "pulverización del voto".

En este contexto electoral, marcado por una contienda altamente fragmentada y con decenas de aspirantes a la presidencia, trascendió también el testimonio de Annette, una cubana de 38 años nacionalizada peruana que participa por primera vez en su vida en un proceso electoral.

Tras nueve años de residencia en Perú y poco más de dos años después de obtener la nacionalidad, Annette fue seleccionada por sorteo como miembro de mesa en un colegio del distrito limeño de San Isidro.

Durante la jornada expresó su emoción por poder votar directamente por un presidente, algo que nunca había podido hacer en Cuba, expuso.

Su experiencia refleja una realidad compartida por muchos emigrantes de la isla que participan por primera vez en procesos democráticos en otros países, donde el voto directo para elegir a los gobernantes contrasta con el sistema político cubano, en el que el presidente no es elegido directamente por los ciudadanos.