Sincronizan otro parque solar en Granma: Aporta 5 MW, pero los apagones no ceden

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El Parque Solar Fotovoltaico Las Villegas, ubicado en el municipio de Guisa, Granma, fue sincronizado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con una capacidad de generación de 5,0 megawatts (MW) y 1,0 MW de acumulación mediante baterías, según informó en Facebook CMKX Radio Bayamo.
La instalación es el segundo parque solar de este tipo en conectarse a la red en la provincia de Granma, después del PSF de Yara, sincronizado en octubre de 2025, y forma parte del Programa de donación de la República Popular China a Cuba por 120 MW de capacidad fotovoltaica.
El PSF Las Villegas opera con dos inversores de 2,50 MW y un total de 9,048 paneles fotovoltaicos, según los datos oficiales difundidos por la emisora estatal.
En la construcción participaron la empresa ATI de Santiago de Cuba, SEISA y las Unidades Empresariales de Base de la Dirección Provincial de la Empresa Eléctrica de Granma: Fuentes Renovables de Energía, Centro de Operaciones y el Despacho Provincial de Carga.
El régimen presentó la sincronización como un logro, con la Empresa Eléctrica de Granma agradeciendo "el apoyo de todas las entidades que trabajan en la transformación de la matriz energética" de la provincia, en un comunicado que omite cualquier referencia a la catastrófica situación eléctrica que padece la población.
El parque forma parte de la segunda fase del programa chino de 120 MW, que comprende 15 instalaciones adicionales -13 de 5 MW y dos de 10 MW- con sistemas de almacenamiento de baterías para el 20 % de la generación, y que tenía previsto finalizar antes de abril de 2026.
La primera fase, de 35 MW distribuidos en siete parques de cinco provincias, fue completada el 12 de noviembre de 2025 con la inauguración del parque Mártires de Barbados II en Guanajay, Artemisa, en presencia de Miguel Díaz-Canel y el embajador chino Hua Xin.
Sin embargo, la sincronización del PSF Las Villegas ocurre mientras Cuba atraviesa una de las peores crisis energéticas de su historia, que el régimen ha sido incapaz de resolver tras décadas de negligencia y desinversión en el sector.
El 11 de abril, un día antes de la sincronización, la disponibilidad del SEN era de apenas 1,455 MW frente a una demanda de 2,380 MW, con 964 MW afectados en la madrugada y una proyección de 1,515 MW de afectación para el pico nocturno.
Los cortes de luz alcanzan hasta 22 horas diarias en algunas zonas, y en marzo se registraron tres colapsos totales del SEN, incluyendo uno de 29 horas y 29 minutos el día 16.
Cuba opera más de 54 parques solares fotovoltaicos que generan entre 3,500 y 4,300 MWh diarios, con una potencia máxima diurna de entre 500 y 740 MW, pero el déficit estructural del SEN supera los 1,500 MW diarios.
El problema central es que los parques solares solo generan durante el día y la falta de baterías de almacenamiento a gran escala impide aprovechar los excedentes diurnos para cubrir la demanda nocturna, que es cuando se producen los apagones más severos.
La generación renovable subió del 3 % al 10 % del total en 2025, pero los expertos advierten que sin la modernización de las termoeléctricas obsoletas -10 de 16 unidades estaban fuera de servicio en marzo de 2026- y sin almacenamiento masivo, la crisis no tiene solución estructural a corto plazo.
El gobierno prometió eliminar los apagones diurnos en 2026 con 2,000 MW solares más baterías, una meta que los propios especialistas han calificado de irrealizable dadas las condiciones actuales del sistema eléctrico cubano, deteriorado por 67 años de mala gestión de la dictadura.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y los parques solares
CiberCuba te lo explica:
¿Qué impacto tiene la sincronización del Parque Solar Las Villegas en la crisis energética de Cuba?
La sincronización del Parque Solar Las Villegas, con una capacidad de 5 MW, es insuficiente para resolver la crisis energética en Cuba. Aunque se presenta como un avance, el déficit estructural del Sistema Eléctrico Nacional supera los 1,500 MW diarios, y las energías renovables aún no pueden compensar esta carencia debido a la falta de almacenamiento de energía y la obsolescencia de las termoeléctricas.
¿Cuál es el papel de China en el desarrollo de parques solares en Cuba?
China ha donado 120 MW de capacidad fotovoltaica a Cuba como parte de un programa de cooperación, lo que incluye la sincronización de varios parques solares al Sistema Eléctrico Nacional. Sin embargo, a pesar de este apoyo, la generación solar sigue siendo insuficiente para solucionar los problemas energéticos del país debido a la infraestructura obsoleta y la falta de inversión interna.
¿Por qué los parques solares no solucionan el problema de los apagones en Cuba?
Los parques solares no solucionan el problema de los apagones en Cuba porque solo generan energía durante el día y el país carece de sistemas de almacenamiento masivo que permitan utilizar esta energía durante la noche, cuando la demanda es mayor. Además, la infraestructura eléctrica cubana está gravemente deteriorada por décadas de mala gestión.
¿Qué medidas se están tomando para mejorar la situación energética en Cuba?
El gobierno cubano ha prometido eliminar los apagones diurnos en 2026 mediante la instalación de 2,000 MW solares con baterías, aunque esta meta se considera irrealizable por los especialistas debido al estado actual del sistema eléctrico. Además, Cuba ha incrementado las importaciones de paneles solares desde China como parte de sus esfuerzos por aumentar la generación de energía renovable.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.