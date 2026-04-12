Sincronizan otro parque solar en Granma: Aporta 5 MW, pero los apagones no ceden

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El Parque Solar Fotovoltaico Las Villegas, ubicado en el municipio de Guisa, Granma, fue sincronizado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con una capacidad de generación de 5,0 megawatts (MW) y 1,0 MW de acumulación mediante baterías, según informó en Facebook CMKX Radio Bayamo.

La instalación es el segundo parque solar de este tipo en conectarse a la red en la provincia de Granma, después del PSF de Yara, sincronizado en octubre de 2025, y forma parte del Programa de donación de la República Popular China a Cuba por 120 MW de capacidad fotovoltaica.

El PSF Las Villegas opera con dos inversores de 2,50 MW y un total de 9,048 paneles fotovoltaicos, según los datos oficiales difundidos por la emisora estatal.

Captura de Facebook / CMKX Radio Bayamo

En la construcción participaron la empresa ATI de Santiago de Cuba, SEISA y las Unidades Empresariales de Base de la Dirección Provincial de la Empresa Eléctrica de Granma: Fuentes Renovables de Energía, Centro de Operaciones y el Despacho Provincial de Carga.

El régimen presentó la sincronización como un logro, con la Empresa Eléctrica de Granma agradeciendo "el apoyo de todas las entidades que trabajan en la transformación de la matriz energética" de la provincia, en un comunicado que omite cualquier referencia a la catastrófica situación eléctrica que padece la población.

El parque forma parte de la segunda fase del programa chino de 120 MW, que comprende 15 instalaciones adicionales -13 de 5 MW y dos de 10 MW- con sistemas de almacenamiento de baterías para el 20 % de la generación, y que tenía previsto finalizar antes de abril de 2026.

La primera fase, de 35 MW distribuidos en siete parques de cinco provincias, fue completada el 12 de noviembre de 2025 con la inauguración del parque Mártires de Barbados II en Guanajay, Artemisa, en presencia de Miguel Díaz-Canel y el embajador chino Hua Xin.

Sin embargo, la sincronización del PSF Las Villegas ocurre mientras Cuba atraviesa una de las peores crisis energéticas de su historia, que el régimen ha sido incapaz de resolver tras décadas de negligencia y desinversión en el sector.

El 11 de abril, un día antes de la sincronización, la disponibilidad del SEN era de apenas 1,455 MW frente a una demanda de 2,380 MW, con 964 MW afectados en la madrugada y una proyección de 1,515 MW de afectación para el pico nocturno.

Los cortes de luz alcanzan hasta 22 horas diarias en algunas zonas, y en marzo se registraron tres colapsos totales del SEN, incluyendo uno de 29 horas y 29 minutos el día 16.

Cuba opera más de 54 parques solares fotovoltaicos que generan entre 3,500 y 4,300 MWh diarios, con una potencia máxima diurna de entre 500 y 740 MW, pero el déficit estructural del SEN supera los 1,500 MW diarios.

El problema central es que los parques solares solo generan durante el día y la falta de baterías de almacenamiento a gran escala impide aprovechar los excedentes diurnos para cubrir la demanda nocturna, que es cuando se producen los apagones más severos.

La generación renovable subió del 3 % al 10 % del total en 2025, pero los expertos advierten que sin la modernización de las termoeléctricas obsoletas -10 de 16 unidades estaban fuera de servicio en marzo de 2026- y sin almacenamiento masivo, la crisis no tiene solución estructural a corto plazo.

El gobierno prometió eliminar los apagones diurnos en 2026 con 2,000 MW solares más baterías, una meta que los propios especialistas han calificado de irrealizable dadas las condiciones actuales del sistema eléctrico cubano, deteriorado por 67 años de mala gestión de la dictadura.