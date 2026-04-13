"Espía mediocre": Periodista Mario Pentón responde con dureza a Gerardo Hernández

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El periodista cubano Mario J. Pentón publicó un video en el que respondió con contundencia a Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, a quien calificó de el espía más mediocre de la historia de Cuba.

El detonante fue una publicación de Hernández en su perfil "Gerardo de Los Cinco", en la que criticó a quienes se burlan a más de 90 millas de quienes se preparan para defender su patria con lo que tengan, así sean las uñas, en alusión directa a Pentón tras compartir este imágenes ridiculizando los llamados "bueyes artillados" presentados por el ejército cubano en ejercicios defensivos territoriales.

"Pues salió el espía más mediocre de la historia de Cuba. ¿Ustedes saben a qué? A atacarme", dijo Pentón en el video, que acumuló más de 134,000 vistas en pocas horas.

Pentón rechazó el calificativo de cobarde que Hernández le lanzó implícitamente y le recordó que su eficacia como espía fue cuestionable desde el principio: "Este espía que Estados Unidos ya tenía grabado, que tenía identificado antes de apresarlo, me llama cobarde porque según él yo no he tenido el valor de liberar a Cuba".

El periodista también denunció que la Seguridad del Estado cubana ha actuado contra él de forma sistemática: "La seguridad del Estado te ha entregado montones de informes sobre mí, informes que han hecho interrogando a mi familia, interrogando a mis amigos, buscando, escudriñando cada cosa de mi vida, haciendo campañas de difamación en mi contra".

Pentón enumeró casos concretos de represión del régimen que, según él, revelan dónde reside la verdadera cobardía: el acoso a Yoani Sánchez para impedir que reporte la realidad cubana, el hostigamiento a la joven Ana Bensi y su madre, el encarcelamiento de menores de 16 y 17 años en Ciego de Ávila, y la prisión de Sulmira y otros cubanos por criticar al gobierno en Facebook.

El momento más contundente del video fue cuando Pentón le recordó a Hernández su papel en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996: "Tú sabes que tienes en tus manos la sangre de cuatro inocentes que fueron asesinados por ese régimen a bordo de avionetas civiles en aguas internacionales".

Hernández fue condenado en Estados Unidos a dos cadenas perpetuas más 15 meses por su rol en la llamada "Operación Venecia", que facilitó ese derribo en el que murieron cuatro personas.

Pentón también aludió a la caída de Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses en enero de 2026: "Maduro está ahí en una cárcel federal por la ineptitud de gente como tú, de ustedes, de tu grupo".

El intercambio no es el primero entre ambos. En mayo de 2025, Hernández ya había atacado públicamente a Pentón en redes sociales tras el encuentro de este con el espía Fernando González Llort en el aeropuerto de Barajas, en Madrid.

Pentón cerró su video con una frase directa: "Sí, tienes razón. Yo no soy un guapo de barrio, pero Gerardo, ustedes, ustedes sí son cobardes. Ustedes son los cobardes, los matones cobardes del poder".