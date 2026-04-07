Lleno de colchones y productos de higiene: Filtran imágenes de almacén de GAESA

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Imágenes filtradas muestran el interior de un almacén atribuido a las reservas del gobierno cubano, presuntamente bajo control de GAESA, repleto de colchones y productos de higiene personal, mientras millones de cubanos no pueden acceder a esos artículos básicos.
Las fotografías fueron publicadas este martes por el periodista Mario J. Pentón en Facebook bajo el hashtag #denunciaciudadana. Según la denuncia que acompaña las imágenes, el almacén está lleno de colchones y productos de higiene personal.
Las cinco imágenes muestran una bodega industrial de grandes dimensiones con techo de vigas metálicas, iluminación fluorescente y piso de concreto.
En los pasillos se observan largas hileras de pallets con colchones envueltos en plástico transparente tipo stretch film, asegurados con flejes en los que se distinguen parcialmente las iniciales "GI" y la marca "GARSO".
Estanterías industriales de varios niveles, repletas de cajas uniformes de cartón color naranja y marrón, ocupan las paredes del fondo y los laterales del almacén.
Algunas de las imágenes presentan áreas pixeladas o distorsionadas, lo que indica que fueron editadas digitalmente para ocultar personas u objetos identificables antes de ser difundidas.
La denuncia adquiere especial peso en el contexto de la crisis humanitaria que atraviesa Cuba, donde la escasez de colchones y artículos de higiene es severa y crónica.
Tras los huracanes Oscar, en octubre de 2024, y Melissa, en noviembre de 2025, miles de damnificados esperaron semanas para recibir los colchones prometidos por el Estado.
En Guantánamo, tras el paso del ciclón Melissa, 1,580 unidades de reserva estatal se vendían a 3,730 pesos a damnificados, mientras otras se distribuían de forma gratuita.
Se documentaron además incautaciones de decenas de colchones en casas de Santiago de Cuba destinados a la reventa ilegal, desviados de distribuciones oficiales a afectados por los huracanes.
En hospitales como el Juan Bruno Zayas, en Santiago de Cuba, la Unión de Industrias Militares de las FAR donó apenas 100 colchones para completar 800 camas en diciembre de 2025. Meses antes, en febrero de 2025, ancianos del Hospital Docente Mártires de Bolivia dormían sin sábanas en colchones deteriorados.
GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), domina entre el 40% y el 70% de la economía cubana y opera con total opacidad, sin fiscalización del Banco Central ni de la Contraloría General de la República.
El conglomerado controla el 95% de las transacciones financieras en divisas del país y acumula reservas estimadas en más de 18,000 millones de dólares. En 2024 recibió 9,260 millones de pesos cubanos del Estado y pagó solo 920 millones en impuestos locales, con cero contribución en dólares.
Estados Unidos calificó a GAESA como un mecanismo de represión más que una empresa comercial, en octubre de 2025.
El analista económico Emilio Morales lo resume con precisión: una cúpula militar gobierna y el gobierno obedece.
Preguntas Frecuentes sobre la Gestión de Recursos y Donaciones en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué se ha revelado sobre el almacén controlado por GAESA en Cuba?
Se han filtrado imágenes de un almacén bajo control de GAESA, repleto de colchones y productos de higiene personal, mientras la población cubana enfrenta una severa escasez de estos artículos básicos. Este hallazgo resalta la opacidad y falta de transparencia con que opera GAESA, un conglomerado económico controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.
¿Cómo ha manejado el gobierno cubano la distribución de colchones después del huracán Melissa?
El gobierno ha vendido colchones de la reserva estatal a damnificados a un precio de 3,730 pesos, a pesar de que parte de los colchones provienen de donaciones internacionales. Esta práctica ha generado críticas y cuestionamientos sobre la gestión de los recursos para los afectados por el huracán, especialmente cuando muchos no pueden costear estos precios.
¿Qué problemas se han identificado en la distribución de ayuda humanitaria en Cuba?
Se han documentado desvíos y reventas ilegales de recursos destinados a los damnificados, como colchones que fueron recuperados en operaciones policiales tras ser ocultados para su venta en el mercado negro. Estas irregularidades reflejan graves fallos en la gestión y control de la distribución de la ayuda humanitaria.
¿Qué impacto tiene GAESA en la economía cubana?
GAESA controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana y opera con una falta de fiscalización que le permite acumular grandes reservas financieras. Esta entidad ha sido criticada internacionalmente, calificándose como un mecanismo de represión más que una empresa comercial, reflejando su influencia dominante y opaca en el país.
¿Cuál ha sido la respuesta internacional ante las crisis humanitarias en Cuba?
La comunidad internacional ha enviado múltiples donaciones, incluyendo colchones, alimentos y materiales de construcción, para apoyar a los afectados por desastres naturales como el huracán Melissa. Sin embargo, la transparencia en la distribución de esta ayuda sigue siendo motivo de preocupación tanto para los donantes como para la población cubana.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.