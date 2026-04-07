Lleno de colchones y productos de higiene: Filtran imágenes de almacén de GAESA

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Imágenes filtradas muestran el interior de un almacén atribuido a las reservas del gobierno cubano, presuntamente bajo control de GAESA, repleto de colchones y productos de higiene personal, mientras millones de cubanos no pueden acceder a esos artículos básicos.

Las fotografías fueron publicadas este martes por el periodista Mario J. Pentón en Facebook bajo el hashtag #denunciaciudadana. Según la denuncia que acompaña las imágenes, el almacén está lleno de colchones y productos de higiene personal.

Publicación de Facebook/Facebook/Mario J. Pentón

Las cinco imágenes muestran una bodega industrial de grandes dimensiones con techo de vigas metálicas, iluminación fluorescente y piso de concreto.

En los pasillos se observan largas hileras de pallets con colchones envueltos en plástico transparente tipo stretch film, asegurados con flejes en los que se distinguen parcialmente las iniciales "GI" y la marca "GARSO".

Estanterías industriales de varios niveles, repletas de cajas uniformes de cartón color naranja y marrón, ocupan las paredes del fondo y los laterales del almacén.

Algunas de las imágenes presentan áreas pixeladas o distorsionadas, lo que indica que fueron editadas digitalmente para ocultar personas u objetos identificables antes de ser difundidas.

La denuncia adquiere especial peso en el contexto de la crisis humanitaria que atraviesa Cuba, donde la escasez de colchones y artículos de higiene es severa y crónica.

Tras los huracanes Oscar, en octubre de 2024, y Melissa, en noviembre de 2025, miles de damnificados esperaron semanas para recibir los colchones prometidos por el Estado.

En Guantánamo, tras el paso del ciclón Melissa, 1,580 unidades de reserva estatal se vendían a 3,730 pesos a damnificados, mientras otras se distribuían de forma gratuita.

Se documentaron además incautaciones de decenas de colchones en casas de Santiago de Cuba destinados a la reventa ilegal, desviados de distribuciones oficiales a afectados por los huracanes.

En hospitales como el Juan Bruno Zayas, en Santiago de Cuba, la Unión de Industrias Militares de las FAR donó apenas 100 colchones para completar 800 camas en diciembre de 2025. Meses antes, en febrero de 2025, ancianos del Hospital Docente Mártires de Bolivia dormían sin sábanas en colchones deteriorados.

GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), domina entre el 40% y el 70% de la economía cubana y opera con total opacidad, sin fiscalización del Banco Central ni de la Contraloría General de la República.

El conglomerado controla el 95% de las transacciones financieras en divisas del país y acumula reservas estimadas en más de 18,000 millones de dólares. En 2024 recibió 9,260 millones de pesos cubanos del Estado y pagó solo 920 millones en impuestos locales, con cero contribución en dólares.

Estados Unidos calificó a GAESA como un mecanismo de represión más que una empresa comercial, en octubre de 2025.

El analista económico Emilio Morales lo resume con precisión: una cúpula militar gobierna y el gobierno obedece.