Trump acapara la atención y recibe aplausos en la UFC

El presidente Donald Trump acaparó todos los reflectores el pasado sábado en el evento UFC 327, celebrado en el Kaseya Center de Miami, donde su presencia generó reacciones mixtas entre el público y protagonizó uno de los momentos más comentados de la velada.
Trump ingresó al recinto poco después de las 21:00 hora local, acompañado por Dana White, director ejecutivo de la UFC, y varios miembros de su familia.
Llegó desde el Aeropuerto Internacional de Miami en el Air Force One, con estrictas medidas de seguridad del Servicio Secreto.
A su entrada, el mandatario saludó al secretario de Estado Marco Rubio y al comentarista Joe Rogan, antes de ocupar su asiento en primera fila, desde donde aplaudió a los peleadores entre los rounds y se acercó personalmente a varios aficionados para saludarlos.
Su aparición provocó reacciones divididas: aplausos y ovaciones de sus seguidores, pero también muestras de rechazo de otros asistentes, en un momento de alta tensión geopolítica, pues mientras Trump disfrutaba de los combates en Miami, el vicepresidente JD Vance informaba desde Pakistán del fracaso de las negociaciones de paz con Irán tras 21 horas de conversaciones en Islamabad sin llegar a un acuerdo.
El momento más destacado de la velada fue la interacción con el peleador brasileño Paulo Costa, quien tras noquear a Azamat Murzakanov en el tercer round saltó fuera de la jaula para estrechar la mano del presidente.
Costa le dijo directamente: "Gracias por hacer lo que estás haciendo, necesitaba decirte esto".
Trump le respondió con humor: "Eres demasiado guapo para ser peleador, y vaya peleador que eres".
El mandatario invitó a Costa a la Casa Blanca y publicó en su perfil de Truth Social: "Felicitaciones a Paulo Costa por una gran pelea de UFC anoche en Miami. Definitivamente será un futuro campeón. ¡Fue genial hablar con él fuera del ring tras su gran victoria!"
Preguntas Frecuentes sobre Donald Trump en UFC y su Interacción con el Deporte
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo fue la participación de Donald Trump en el evento UFC 327?
Donald Trump acaparó todos los reflectores en el evento UFC 327, celebrado en el Kaseya Center de Miami, donde su presencia generó reacciones mixtas entre el público. Trump llegó acompañado por Dana White y varios miembros de su familia, y saludó a personalidades como Marco Rubio y Joe Rogan antes de ocupar su asiento en primera fila.
¿Qué interacción tuvo Trump con el peleador Paulo Costa durante el evento?
Tras noquear a Azamat Murzakanov, Paulo Costa saltó fuera de la jaula para estrechar la mano de Trump, agradeciéndole por su labor. Trump respondió con humor, elogiando al peleador y lo invitó a la Casa Blanca, destacando su futura proyección como campeón.
¿Cuál fue el resultado de la pelea estelar de UFC 327?
La pelea estelar de UFC 327 fue protagonizada por Carlos Ulberg, quien se coronó campeón vacante del peso semipesado al noquear técnicamente a Jiří Procházka en el primer round, a pesar de sufrir una grave lesión en la rodilla.
¿Qué otras figuras asistieron junto a Donald Trump al evento UFC 327?
Donald Trump fue acompañado por el director ejecutivo de la UFC, Dana White, además de varios miembros de su familia. También se encontraba presente el secretario de Estado Marco Rubio y el comentarista Joe Rogan, quienes saludaron al presidente a su llegada.
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