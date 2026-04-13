Trump acapara la atención y recibe aplausos en la UFC

El presidente Donald Trump acaparó todos los reflectores el pasado sábado en el evento UFC 327, celebrado en el Kaseya Center de Miami, donde su presencia generó reacciones mixtas entre el público y protagonizó uno de los momentos más comentados de la velada.

Trump ingresó al recinto poco después de las 21:00 hora local, acompañado por Dana White, director ejecutivo de la UFC, y varios miembros de su familia.

Llegó desde el Aeropuerto Internacional de Miami en el Air Force One, con estrictas medidas de seguridad del Servicio Secreto.

A su entrada, el mandatario saludó al secretario de Estado Marco Rubio y al comentarista Joe Rogan, antes de ocupar su asiento en primera fila, desde donde aplaudió a los peleadores entre los rounds y se acercó personalmente a varios aficionados para saludarlos.

Su aparición provocó reacciones divididas: aplausos y ovaciones de sus seguidores, pero también muestras de rechazo de otros asistentes, en un momento de alta tensión geopolítica, pues mientras Trump disfrutaba de los combates en Miami, el vicepresidente JD Vance informaba desde Pakistán del fracaso de las negociaciones de paz con Irán tras 21 horas de conversaciones en Islamabad sin llegar a un acuerdo.

El momento más destacado de la velada fue la interacción con el peleador brasileño Paulo Costa, quien tras noquear a Azamat Murzakanov en el tercer round saltó fuera de la jaula para estrechar la mano del presidente.

Costa le dijo directamente: "Gracias por hacer lo que estás haciendo, necesitaba decirte esto".

Trump le respondió con humor: "Eres demasiado guapo para ser peleador, y vaya peleador que eres".

El mandatario invitó a Costa a la Casa Blanca y publicó en su perfil de Truth Social: "Felicitaciones a Paulo Costa por una gran pelea de UFC anoche en Miami. Definitivamente será un futuro campeón. ¡Fue genial hablar con él fuera del ring tras su gran victoria!"